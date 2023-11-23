Стали відомі суперники збірної України з футболу у плей-оф кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" мають шанс потрапити до фінального турніру чемпіонату Європи 2024 через плей-оф Ліги націй.

За результатами жеребкування, що відбулося у швейцарському Ньоні, підопічним Сергія Реброва випав шлях "B", який вони пройдуть разом зі збірними Ізраїлю, Боснії та Герцеговини та Ісландії.

Півфінал плей-оф збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини у неї в гостях 21 березня 2024 року.

У разі успіху збірна України у фіналі 26 березня на власному полі побореться за перепустку на Євро-2024 з переможцем дуелі Ізраїль - Ісландія.

Плей-оф Ліги націй/відбору Євро-2024

Шлях А

Півфінали 21.03.2024

Польща - Естонія

Уельс - Фінляндія

Фінал 26.03.2024

Уельс/Фінляндія - Польща/Естонія

Шлях В

Півфінали 21.03.2024

Ізраїль - Ісландія

Боснія і Герцеговина - Україна

Фінал 26.03.2024

Боснія і Герцеговина/Україна — Ізраїль/Ісландія

Шлях С

Півфінали 21.03.2024

Грузія - Люксембург

Греція - Казахстан

Фінал 26.03.2024

Грузія/Люксембург - Греція/Казахстан

Станом на зараз відомий 21 учасник фінальної стадії.

Кошик 1: Німеччина (господар), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія.

Німеччина (господар), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія. Кошик 2: Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія.

Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія. Кошик 3: Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія.

Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія. Кошик 4: Італія, Сербія, Швейцарія.

Ще три збірні (потраплять до кошика 4) визначаться навесні, після стикових поєдинків за участю переможців груп Ліги націй.

Плей-оф буде проводитися в трьох гілках, Лігах А, В та С, за одноматчевою кубковою системою з урахуванням рейтингу учасників за схемою 1—4 та 2—3 (у півфіналах господарями виступлять перші й другі номера посіву).

Якщо переможець групи Ліги націцй уже пробився на Євро-2024 через кваліфікацію цього турніру, його місце в плей-оф посідає наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні.

Якщо в ньому залишилося менше чотирьох збірних, які можуть зіграти у стикових матчах, ліцензія передається лігою нижче з урахуванням загального рейтингу в Лізі націй (у пріоритеті - найкраща збірна Ліги D). Таким чином, у кожному з трьох плей-оф буде свій переможець, який і стане учасником Євро-2024.

Жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня (19:00), а сам чемпіонат триватиме із 14 червня до 14 липня 2024 року.

Нагадаємо, 20 листопада збірна України зіграла в нічию 0:0 з італійцями, і тим самим втратила можливість прямого виходу на ЧЄ-2024.