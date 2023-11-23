Україна отримала суперників у плей-оф відбору на Євро-2024 з футболу [ Редагувати ]
Стали відомі суперники збірної України з футболу у плей-оф кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" мають шанс потрапити до фінального турніру чемпіонату Європи 2024 через плей-оф Ліги націй.
За результатами жеребкування, що відбулося у швейцарському Ньоні, підопічним Сергія Реброва випав шлях "B", який вони пройдуть разом зі збірними Ізраїлю, Боснії та Герцеговини та Ісландії.
Півфінал плей-оф збірна України зіграє проти Боснії та Герцеговини у неї в гостях 21 березня 2024 року.
У разі успіху збірна України у фіналі 26 березня на власному полі побореться за перепустку на Євро-2024 з переможцем дуелі Ізраїль - Ісландія.
Плей-оф Ліги націй/відбору Євро-2024
Шлях А
Півфінали 21.03.2024
- Польща - Естонія
- Уельс - Фінляндія
Фінал 26.03.2024
- Уельс/Фінляндія - Польща/Естонія
Шлях В
Півфінали 21.03.2024
- Ізраїль - Ісландія
- Боснія і Герцеговина - Україна
Фінал 26.03.2024
- Боснія і Герцеговина/Україна — Ізраїль/Ісландія
Шлях С
Півфінали 21.03.2024
- Грузія - Люксембург
- Греція - Казахстан
Фінал 26.03.2024
- Грузія/Люксембург - Греція/Казахстан
Станом на зараз відомий 21 учасник фінальної стадії.
- Кошик 1: Німеччина (господар), Португалія, Франція, Іспанія, Бельгія, Англія.
- Кошик 2: Угорщина, Туреччина, Румунія, Данія, Албанія, Австрія.
- Кошик 3: Нідерланди, Шотландія, Хорватія, Словенія, Словаччина, Чехія.
- Кошик 4: Італія, Сербія, Швейцарія.
Ще три збірні (потраплять до кошика 4) визначаться навесні, після стикових поєдинків за участю переможців груп Ліги націй.
Плей-оф буде проводитися в трьох гілках, Лігах А, В та С, за одноматчевою кубковою системою з урахуванням рейтингу учасників за схемою 1—4 та 2—3 (у півфіналах господарями виступлять перші й другі номера посіву).
Якщо переможець групи Ліги націцй уже пробився на Євро-2024 через кваліфікацію цього турніру, його місце в плей-оф посідає наступна за рейтингом команда в цьому дивізіоні.
Якщо в ньому залишилося менше чотирьох збірних, які можуть зіграти у стикових матчах, ліцензія передається лігою нижче з урахуванням загального рейтингу в Лізі націй (у пріоритеті - найкраща збірна Ліги D). Таким чином, у кожному з трьох плей-оф буде свій переможець, який і стане учасником Євро-2024.
Жеребкування групового етапу Євро-2024 відбудеться 2 грудня (19:00), а сам чемпіонат триватиме із 14 червня до 14 липня 2024 року.
Нагадаємо, 20 листопада збірна України зіграла в нічию 0:0 з італійцями, і тим самим втратила можливість прямого виходу на ЧЄ-2024.
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