З війною ми втратили 15% промислового потенціалу - інвестбанкір Мазепа [ Редагувати ]
Бізнес дуже стримано дивиться на перспективи 2024 року, але переконаний в непоганому стані економіки на поточний момент. Про це розповів в інтерв’ю Forbes засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.
За поточними прогнозами Ігоря Мазепи, внутрішній валовий продукт в цьому році має зрости на 6%, що говорить про непоганий стан економіки. Однак, величезну роль в цьому рості відіграє іноземна фінансова допомога.
Ігор Мазепа констатує:
Зростання драйвиться споживчим попитом, що підтримується величезними військовими витратами. Збір податків та інших платежів усередині країни складає 35% від усіх виплат бюджету. Решта - це, по суті, іноземна допомога та борг.
Банкір підкреслює, що економіку сильно підтримує аграрний сектор:
...економіку драйвить сільське господарство - рекордна урожайність навіть вища, ніж у найкращий з точки зору обсягів 2021-й.
Тим не менше, Мазепа підкреслює ряд критичних факторів для розвитку економічного потенціалу країни у ситуації війни:
- втрата 15% промислового потенціалу;
- втрата 20% людського потенціалу (тобто споживачів і робочої сили);
- мізерні інвестиції в капітал;
- складне становище сектору сільського господарства (ускладнення експорту через відсутність "зернового коридору" та збитковість цін більшості агрокультур на світових ринках).
Ключовим фактором розвитку бізнесу в таких умовах є створення механізму страхування воєнних ризиків, чим зараз активно займається Concorde Capital разом з партнерами.
"В Україні потенційний попит на страхування воєнних ризиків складає сотні мільярдів" - відзначив інвестбанкір.
Підсумовуючи, Ігор Мазепа констатував, що враховуючі всі наявні фактори, в наступні два-три роки Україна може розраховувати на ріст ВВП максимум у 3%.
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