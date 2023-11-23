У Києві в Інституті серця прооперували чотирирічну дівчинку, яка потрапила під російський обстріл у Херсоні. З серця дитини кардіохіруги дістали уламок міни, повідомив директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров.

Уламок російської міни у серці Української дівчинки. Дівчинка 4-х років потрапила під обстріл у Херсоні. Дивом залишилася жива. Прооперували в Інституті Серця, стан стабільний.

Лікарі Інституту серця врятували дівчинку, яка отримала поранення у неділю, 19 листопада, під час масованого обстрілу Херсона. Про це повідомила Херсонська міськрада.

Тоді внаслідок удару по житловому кварталу постраждали пʼятеро людей, зокрема дитина зі своєю 55-річною бабусею, які гуляли у дворі. Дитину доставили до реанімації, а наступного дня евакуювали до Києва.

Нагадаємо, наприкінці жовтня хірурги клініки Інституту серцево-судинної хірургії імeні Амосова провели унікальну операцію та дістали з серця українського захисника металевий уламок.