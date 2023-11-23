Внаслідок масованого обстрілу села Чорнобаївка на Херсонщині загинуло троє людей, четверо отримали поранення. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і виклав кілька фото.

росіяни обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині. Попередньо відомо, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Наразі відомо про 3 загиблих і 4 поранених людей.

У прокуратурі Херсонської області підтвердили, що обстріл вівся касетними боєприпасами. Загинуло троє людей (два чоловіки та жінка), поранені четверо.

Моніторингові паблики пов'язували обстріл з анонсом від Херсонської ОВА, що в селі сьогодні ховатимуть військового. Про це зокрема писав "Николаевский ванек".

"связывают этот массированный обстрел... с АНОНСОМ похорон военнослужащего, сделанным местными властями. видимо кое-кто забыл, что они подпадают под категорию "прифронтовые населенные пункты".

видимо кое-кто забыл, что война идёт против отродий, которые сидят без информации, но с оружием, и эти отродия выискивают каждую возможность поубивать как можно большее количество гражданских людей".

За даними прокуратури, внаслідок обстрілу Берислава об 11:30 23 листопада загинув чоловік, який їхав на велосипеді.