Поляки погрожують заблокувати п'ятий пункт пропуску [ Редагувати ]
Перед пунктом пропуску "Медика" на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею черга з вантажівок налічує близько 1500 авто.
За інформацією Державної митної служби України, на пункті пропуску "Шегині" - "Медика", який перевізники з Польщі блокують з 23 листопада, автобуси та легкові автомобілі проходять у звичайному режимі, але вантажівки не мають можливості пройти.
З українського боку зараз реальної черги немає. У системі електронної черги є близько 1000 автомобілів у черзі. Пункт пропуску "Рава-Руська" - "Хребенне" також заблокований. Черга вантажівок з польської сторони становить 600 авто. У системі "еЧерга" наразі зареєстровано 1022 вантажівки.
Також триває блокування пункту пропуску "Краківець" - "Корчова". Черга вантажних автомобілів на польській стороні складає понад 1700 одиниць.
Польські перевізники також блокують пункт пропуску "Ягодин" - "Дорогуск". Станом на ранок 23 листопада перед пунктом пропуску накопичилось 800 вантажівок, які очікують на в'їзд, та 100 транспортних засобів, які очікують на виїзд. У системі "еЧерга" зареєстровано 2239 транспортних засобів, які очікують на виїзд з України.
Нагадаємо, у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де триває страйк польських перевізників, помер другий український водій. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.
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