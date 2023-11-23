Перед пунктом пропуску "Медика" на в'їзд в Україну на кордоні з Польщею черга з вантажівок налічує близько 1500 авто.

За інформацією Державної митної служби України, на пункті пропуску "Шегині" - "Медика", який перевізники з Польщі блокують з 23 листопада, автобуси та легкові автомобілі проходять у звичайному режимі, але вантажівки не мають можливості пройти.

З українського боку зараз реальної черги немає. У системі електронної черги є близько 1000 автомобілів у черзі. Пункт пропуску "Рава-Руська" - "Хребенне" також заблокований. Черга вантажівок з польської сторони становить 600 авто. У системі "еЧерга" наразі зареєстровано 1022 вантажівки.

Також триває блокування пункту пропуску "Краківець" - "Корчова". Черга вантажних автомобілів на польській стороні складає понад 1700 одиниць.

Польські перевізники також блокують пункт пропуску "Ягодин" - "Дорогуск". Станом на ранок 23 листопада перед пунктом пропуску накопичилось 800 вантажівок, які очікують на в'їзд, та 100 транспортних засобів, які очікують на виїзд. У системі "еЧерга" зареєстровано 2239 транспортних засобів, які очікують на виїзд з України.

Нагадаємо, у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець", де триває страйк польських перевізників, помер другий український водій. Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.