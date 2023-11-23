У США вже сотні собак захворіли на невідомий вірус. Як мінімум у п'яти штатах - Колорадо, Род-Айленді, Орегоні, Нью-Гемпширі та Массачусетсі - ветеринари зафіксували спалах невідомої інфекції серед псів. Про це пише The Wall Street Journal і USA Today.

Про нове захворювання "відомо дуже мало", але за спостереженнями ветеринарів воно "починається з кашлю, який може тривати кілька тижнів".

Також хвороба проявляється у вигляді лихоманки, відсутності апетиту, чхання, виділень з очей та носа та слабкості. Деякі собаки не одужують та помирають від пневмонії.

Що викликає інфекцію і як вона передається, ветеринари поки що не можуть визначити. Журналісти пишуть, що одна з клінік з 20 жовтня зафіксувала щонайменше 35 випадків захворювання, 4 з яких закінчилися смертю тварин.

Одна з американок розповіла газеті, що витратила понад $15 500 на лікування трьох псів, не враховуючи вартості прописаних кормів, ліків, рентгенівських знімків та антибіотиків. При цьому для деяких тварин захворювання стає смертельним.

В Американській ветеринарній медичній асоціації уточнили, що у зафіксованих в Орегоні випадках спостерігалися хронічний трахеїт легкого або середнього ступеня тяжкості тривалістю 6-8 тижнів або більше, а також хронічна пневмонія.

Ці синдроми або мінімально реагували на лікування антибактеріальними препаратами, або зовсім на нього не відповідали.

Також були зафіксовані випадки гострої пневмонії, що швидко переходить у тяжку форму і впродовж 24-36 годин закінчуються смертю вихованця.

Як стверджує ветеринар-патологоанатом Девід Нідл з Ветеринарної діагностичної лабораторії в Університеті Нью-Гемпшира, інфекція не передається від собаки до людини. Тож господарі не можуть заразитися від своїх вихованців.

Нідл вважає, що патоген - "дивна (funky) бактерія". Вона менша за звичайну бактерію, і її важко виявити і вивчити. На думку ветеринара, цей мікроб був частиною мікробіом собак.

Ветеринари закликають власників собак обмежити їхню взаємодію з іншими тваринами, а також зробити щеплення від респіраторних захворювань.

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