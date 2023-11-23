У США сотні собак захворіли на невідомий вірус [ Редагувати ]
У США вже сотні собак захворіли на невідомий вірус. Як мінімум у п'яти штатах - Колорадо, Род-Айленді, Орегоні, Нью-Гемпширі та Массачусетсі - ветеринари зафіксували спалах невідомої інфекції серед псів. Про це пише The Wall Street Journal і USA Today.
Про нове захворювання "відомо дуже мало", але за спостереженнями ветеринарів воно "починається з кашлю, який може тривати кілька тижнів".
Також хвороба проявляється у вигляді лихоманки, відсутності апетиту, чхання, виділень з очей та носа та слабкості. Деякі собаки не одужують та помирають від пневмонії.
Що викликає інфекцію і як вона передається, ветеринари поки що не можуть визначити. Журналісти пишуть, що одна з клінік з 20 жовтня зафіксувала щонайменше 35 випадків захворювання, 4 з яких закінчилися смертю тварин.
Одна з американок розповіла газеті, що витратила понад $15 500 на лікування трьох псів, не враховуючи вартості прописаних кормів, ліків, рентгенівських знімків та антибіотиків. При цьому для деяких тварин захворювання стає смертельним.
В Американській ветеринарній медичній асоціації уточнили, що у зафіксованих в Орегоні випадках спостерігалися хронічний трахеїт легкого або середнього ступеня тяжкості тривалістю 6-8 тижнів або більше, а також хронічна пневмонія.
Ці синдроми або мінімально реагували на лікування антибактеріальними препаратами, або зовсім на нього не відповідали.
Також були зафіксовані випадки гострої пневмонії, що швидко переходить у тяжку форму і впродовж 24-36 годин закінчуються смертю вихованця.
Як стверджує ветеринар-патологоанатом Девід Нідл з Ветеринарної діагностичної лабораторії в Університеті Нью-Гемпшира, інфекція не передається від собаки до людини. Тож господарі не можуть заразитися від своїх вихованців.
Нідл вважає, що патоген - "дивна (funky) бактерія". Вона менша за звичайну бактерію, і її важко виявити і вивчити. На думку ветеринара, цей мікроб був частиною мікробіом собак.
Ветеринари закликають власників собак обмежити їхню взаємодію з іншими тваринами, а також зробити щеплення від респіраторних захворювань.
Нагадаємо, раніше "Подробиці" писали про найрозумнішу породу собак.
по темі
Гепатит А виявили у Тернопільській області. Наразі медики зафіксували лише один випадок. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш
У Броварах на Київщині зафіксовано випадок захворювання на вірусний гепатит А. Пацієнткою інфекційного відділення стала співробітниця Київського обласного спортивного коледжу
Скарлатина - це захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом і найчастіше вражає дитячий організм
Це призвело до введення дистанційного навчання або оголошення карантину в деяких школах
Спалах вірусного гепатиту А на Вінниччині не загрожує поширенням епідемії по всіх регіонах України, а вберегтися від хвороби дуже легко, якщо дотримуватися елементарних правил гігієни