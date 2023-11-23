Аргентина готова стати "штаб-квартирою" для мирного саміту України [ Редагувати ]
Нещодавно обраний президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести в Аргентині мирний саміт з країнами Латинської Америки для обговорення питань, пов'язаних із війфною з росією.
Цю ініціативу було оголошено радником Мілейа з зовнішньої політики Діаною Мондіно, передає DW. Повідомляється, що така зустріч може стати першою подібною ініціативою в історії Латинської Америки.
Ми пропонуємо стати штаб-квартирою, якщо це буде доречно, - йдеться в заяві.
Нагадаємо, Норвегія припускає, що може піти за прикладом Фінляндії і закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з росією.
На запитання журналістів, чи доцільно наслідувати приклад фінів і закрити кордон з росією, прем'єр відповів, що це зроблять "у разі потреби".
Стере додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією на кордоні Фінляндії та Естонії з росією.
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