Нещодавно обраний президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести в Аргентині мирний саміт з країнами Латинської Америки для обговорення питань, пов'язаних із війфною з росією.

Цю ініціативу було оголошено радником Мілейа з зовнішньої політики Діаною Мондіно, передає DW. Повідомляється, що така зустріч може стати першою подібною ініціативою в історії Латинської Америки.

Ми пропонуємо стати штаб-квартирою, якщо це буде доречно, - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Норвегія припускає, що може піти за прикладом Фінляндії і закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з росією.

На запитання журналістів, чи доцільно наслідувати приклад фінів і закрити кордон з росією, прем'єр відповів, що це зроблять "у разі потреби".

Стере додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією на кордоні Фінляндії та Естонії з росією.