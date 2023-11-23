У Куп'янську можуть запровадити примусову евакуацію [ Редагувати ]
Влада Харківської області розглядає можливість обов'язкової евакуації сімей з дітьми з окремої частини міста Куп'янськ у зв'язку з постійним обстрілом окупантами.
Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
"Розглядається питання щодо оголошення обов'язкової евакуації в примусовий спосіб сімей з дітьми з інших прифронтових населених пунктів Куп'янщини. Зокрема з частини м. Куп'янськ, яка перебуває під постійними обстрілами", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наразі Збройним силам України вдалося визволити 963 населені пункти, які раніше перебували під окупацією російських військ.
Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук після зустрічі із делегацією Норвезької ради у справах біженців (NRC).
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