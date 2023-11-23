Киян попередили про можливі відключення світла через негоду [ Редагувати ]
23 листопада негода в Києві може спричинити аварії у електричних мережах, і, отже, можливі відключення електропостачання.
Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні та завтра у столиці очікується мокрий сніг, який перейде в дощ. Також передбачаються пориви вітру до 20 м/с.
Ці погодні умови можуть призвести до аварій у електричних мережах, що в свою чергу може призвести до відключень електропостачання.
️Хочемо нагадати: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 23 листопада, буде морозною. У деяких областях очікується сніг та сильні пориви вітру.
За прогнозами синоптиків, сьогодні у північній частині нашої країни невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території - без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
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