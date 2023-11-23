23 листопада негода в Києві може спричинити аварії у електричних мережах, і, отже, можливі відключення електропостачання.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Згідно з прогнозами синоптиків, сьогодні та завтра у столиці очікується мокрий сніг, який перейде в дощ. Також передбачаються пориви вітру до 20 м/с.

Ці погодні умови можуть призвести до аварій у електричних мережах, що в свою чергу може призвести до відключень електропостачання.

️Хочемо нагадати: складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні, 23 листопада, буде морозною. У деяких областях очікується сніг та сильні пориви вітру.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у північній частині нашої країни невеликий сніг та мокрий сніг. На решті території - без суттєвих опадів. На дорогах місцями ожеледиця.