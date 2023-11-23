ХАМАС звільнить 13 заручників у рамках угоди з Ізраїлем [ Редагувати ]
24 листопада о 7:00 ранку почнеться режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. В той же час, о 16:00, планується звільнення заручників.
Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, повідомляє The Times of Israel.
Він зазначив, що перша група з 13 ізраїльських заручників буде виведена на волю у вказаний час.
Аль-Ансарі розповів, що Доха отримала список імен цивільних осіб, які будуть звільнені ХАМАС у перший день дії угоди, принаймні з чотирьох груп. Відповідаючи на запитання про заручників із інших країн, він підкреслив, що "пріоритетом було звільнення жінок і дітей", і вказав на можливість розширення списку звільнених заручників.
Зазначено, що основна мета угоди - забезпечити тривале перемир'я, використовуючи паузу в бойових діях.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність з метою встановлення миру на Близькому Сході.
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Самі ж ХАМАСівці, якщо вірити катарським посередникам, готові відпустити частину заручників, за умови, що Ізраїль припинить будь-які атаки на три доби.
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