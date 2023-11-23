24 листопада о 7:00 ранку почнеться режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. В той же час, о 16:00, планується звільнення заручників.

Про це повідомив представник Міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, повідомляє The Times of Israel.

Він зазначив, що перша група з 13 ізраїльських заручників буде виведена на волю у вказаний час.

Аль-Ансарі розповів, що Доха отримала список імен цивільних осіб, які будуть звільнені ХАМАС у перший день дії угоди, принаймні з чотирьох груп. Відповідаючи на запитання про заручників із інших країн, він підкреслив, що "пріоритетом було звільнення жінок і дітей", і вказав на можливість розширення списку звільнених заручників.

Зазначено, що основна мета угоди - забезпечити тривале перемир'я, використовуючи паузу в бойових діях.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що після завершення військової операції Ізраїлю в секторі Гази, Палестина повинна отримати повну незалежність з метою встановлення миру на Близькому Сході.