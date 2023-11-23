"Радянські воїни прийшли в Чехословаччину, як брати", - оголосила радянська пропаганда під час вторгення в країну. "Ми маємо допомогти нашому братньому народу", - заявив путін на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Брати. Скільки їх у росіян насправді? І хто для нас, українців, брат, а хто ворог? Про все детально в черговій серії "Історії Змови". Дивіться в неділю о 19:35.