Три ракетних та сорок три авіаційні удари, понад шістдесят чотири обстріли з РСЗВ - ворог продовжує бити й по позиціях наших військ, і по населених пунктах.

На околицях Авдіївки точаться запеклі бої. Росіяни знову пішли штурмом на цьому напрямку. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський. Загарбники не полишають спроби повернути собі втрачені позиції. Утім, наші Сили оборони відбивають атаки й руйнують плани ворога.

Про ситуацію на Авдіївському напрямку - далі.

Нам треба буде рвати оборону, інакше нема шансів.

Це нульовий рубіж під Авдіївкою. Позивний "Грунт" - режисер Олег Сенцов. На них їде важка техніка, хлопці та дівчата в окопі разом з пораненими. Ворог починає бити з танків.

Ми в оточенні, по нас б'ють танками!

На цих кадрах відео обривається - відео вражає завзяттям воїнів, у них - жодного страху, паніки. І зараз вони продовжують битися. В Генштабі кажуть, на цьому напрямку наші захисники відбили вже тридцять атак ворога. Командувач угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські війська розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку. Та наголосив: втрати рф там зростають.

Авдіївка. 2023 рік. Листопад місяць. Три дні отак місимо глину. Бать, як там? - Євроремонт, підлога залита.

Погода на Авдіївському напрямку не заважає нашим захисниками тримати позиції - хлопці не втрачають бойового настрою та почуття гумору навіть у скрутних умовах.

А це працюють з мінометів по російських позиціях бійці третьої штурмової під Бахмутом. Тут Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше міста.

Андрій Ковальов, речник Генштаб Збройних сил України:

На Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де підрозділами Сил оборони України відбито 12 атак противника.

Три ракетних та сорок три авіаційні удари, понад шістдесят чотири обстріли з РСЗВ - ворог продовжує бити й по позиціях наших військ, і по населених пунктах. Але руйнують України росіяни не лише боєприпасами.

Ось так в окупованому Хрустальному на Луганщині ріжуть на метал одну з найсучасніших шахт.

Це відео опублікував голова Луганської адміністрації Артем Лисогор. Пише, що все почалося з примусової мобілізації гірників, не стало кому працювати, окупанти законсервували майже всі шахти. І тепер перетворюють на металобрухт Краснокутську шахту. А на підконтрольній Україні території Луганщини не вщухають обстріли.

Артем Лисогор, начальник Луганської ОВА:

Авіацію росіяни застосовують при найменшій можливості, доки мають перевагу в небі. Цього разу вдарили по Серебрянському лісу та Білогорівці, намагаючись поцілити по позиціях Сил оборони.

А це вже кадри з деокупованих територій - поліція доправляє хліб до сіл Красноріченської громади. Тут люди живуть під обстрілами цілодобово, машина поліцейських застрягла на шляху до цивільних, але врешті змогли довезти хліб та налагодити в цій місцевості супутниковий зв'язок.