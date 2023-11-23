Роковини кривавого терору на Запоріжжі. Торік у цей день російські військові обстріляли у місті пологовий будинок. Загинуло немовля. А з-під руїн будівлі рятувальники дістали травмованого лікаря.

Спогади людей залучених до рятувальної операції, а також медиків - чула Інна Гогой.

Там, де зараз лежать купи з цегли та дощок було пологове відділення. Окупанти зруйнували його торік в ніч на 23 листопада.

Під час обстрілу загинуло немовля, яке народилося лише кілька днів тому. Новонароджений хлопчик став наймолодшою жертвою росіян.

Віталій Безпалько, заступник начальника 18 державної пожежно-рятувальної частини:

Піднялись в палату, де була жінка з дитиною, вона плакала, кричала, шукала свою дитину, бо її ударною хвилею відкинуло. На цей момент ми знали, що дитинка вже мертва.

Матір дитини рятувальники винесли зі зруйнованої будівлі та передали медикам. Тієї ночі ледь не загинув під завалами й лікар Андрій.

Коли росіяни вдарили по пологовому відділенню, він був на чергуванні. Ворожа ракета вщент зруйнувала будівлю. Засипаний цеглою, дошками та сміттям, чоловік провів у кам'яній пастці кілька годин.

Андрій Козін, лікар акушер-гінеколог:

Був яскравий спалах світла, і коли це обдало все цим полум'ям, я не знаю, як воно правильно сказати, то було спочатку дуже жарко, тому що я відчував, як шкіра злазила з лиця і з губ, це я дуже добре пам'ятаю. Потім температура ж поступово падала.

На цих кадрах співробітники ДСНС саме відкопують Андрія з-під завалів. Один із тих, хто допомагав - надзвичайник Роман. Каже, коли почув голос під уламками - зрозумів, що рятувати доводиться свого давнього друга.

Роман Чудін, пожежний рятувальник 18 державної пожежно-рятувальної частини:

Почали чути голос чоловічий, і уже через 10 хвилин, напевно, я вже зрозумів, що це Андрій, і почав з ним спілкуватись, і піддержувати з ним розмову, як він себе почуває.

Розмови із постраждалими, коли є така можливість, невіддільна частина рятувальної операції, пояснюють надзвичайники.

Віталій Безпалько, заступник начальника 18 державної пожежно-рятувальної частини:

Психологічно підтримати його, і нам це покращує роботу, ми знаємо, з якої сторони нам розкопувати.

Роман Чудін, пожежний рятувальник 18 державної пожежно-рятувальної частини:

Коли ми вже його дістали, я думав, він, правда, родився не в рубашці, а в халаті. Він, коли ми вже його дістали, просив дістати його прапор, який був в його кабінеті.

Нині пологове відділення працює в іншому місці. Відновити цю зруйновану будівлю - практично неможливо, потрібно зводити все заново.

Наталя Мусієнко, міський голова:

Ми викликали експертизу, яка приїхала на місце й обстежувала стіни, обстежувала фундамент приміщення даного, але, на превеликий жаль, відновленню воно не підлягає.

В майбутньому місцева влада планує все ж таки збудувати тут новий корпус. Повернутися на улюблену роботу Андрій зміг лише через три місяці. Каже: торішнє 23 листопада стало його другим Днем народження і назавжди закарбувалося в пам'яті. Та водночас навчило цінувати життя та не відкладати його на потім.