Погодні умови вплинули на перебіг подій на передовій та внесли свої корективи у ведення війни. Про оперативну ситуацію на Бахмутському напрямку розповів Олександр Бородін, прес-офіцер 3-ї штурмової бригади у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Наразі дуже щільні артилерійські обстріли та застосування БПЛА з боку ворога. В цілому ініціатива на нашому боці. Сили оборони проводять штурмові дії на Бахмутському напрямку, але і ворог також це робить. росіяни стабільно намагаються штурмувати українські позиції вже більше місяця. Звичайно, вони роблять найбільший тиск на наші позиції за допомогою артилерії і розвивають ударні дрони.

Наразі починається зимовий період, проте земля ще не скрізь затверділа і це складно з точки зору проведення штурмових дій, проходження техніки та логістики. Проте це в більшості гірше і для ворога, тому що комплектація їх піхотних підрозділів значно гірша. Їхні піхотні підрозділи з точки зору стану здоровʼя та комплектації набагато гірші", - сказав прес-офіцер.

росіяни намагаються застосовувати FPV-дрони вночі. Бородін розповів, чим це ускладнює роботу нашим бійцям і наскільки це поширена практика у ворога, а також прокоментував "мʼясні штурми".

"росіяни досі продовжують активні штурмові дії, але називати їх мʼясними штурмами (якщо порівнювати з "вагнерами") не варто. З "Вагнером" було значно складніше, але потрібно розуміти, що тиск з боку ворога постійний. Це тиск на визнаження. Не тільки на Бахмутському напрямку, а і в цілому, щоб розуміти, де у нас є слабкості якісь.

Радянські зразки дронів вже не відповідають викликам, які є в цій війні. росіяни не могли довго прийняти рішення стосовно дронів, але тепер вони почали їх виготовляти на промислововму рівні. Це і "скиди", це і дрони-камікадзе, це і нічні дрони", - підкреслив прес-офіцер.