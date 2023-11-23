Погодити проїзд траурного кортежу центром міста із зупинкою на хвилину мовчання вже пів року просять місцеву владу у Кропивницькому родичі загиблих воїнів. Та чиновники про це й чути не хочуть і блокують питання. Мовляв, для такої процесії є кладовище.

Чому ж відмовляють? І чи можливий компроміс між чиновниками та рідними захисників? З'ясувала Олена Бринза.

Наталя Ковальчук, жителька Кропивницького:

Це дуже близькі для мене люди - Бойко Владислав Петрович і Бойко Ростислав Петрович. Владислав - батько мого племінника. Це близькі друзі моєї юності, вони загинули в перші дні війни.

Рідних Наталі повернули на щиті й провели в останню путь у березні цього року. Церемонія прощання відбулась на одному з кладовищ на околиці Кропивницького. Вшановувати захисників в центральній частині міста тоді не дозволила мерія.

Наталя Ковальчук, жителька Кропивницького:

У нашому місті немає жодних ознак того, що саме в цей момент сьогодні ховають військових. Крім того, що міська рада на своїй сторінці робить пост, що сьогодні чи завтра будуть ховати військових, більше ніяких ознак я не знаю.

Погодити вшановування загиблих воїнів в центральній частині міста вже пів року вимагає ініціативна група. До неї зокрема увійшли рідні та друзі загиблих Героїв.

Алла Волошина, жителька Кропивницького:

Наша родина не так давно пережила втрату, загинув зять, не так давно було поховання, і знаєте, це таке було відчуття, що ця процедура така сором'язлива, щоб ми вас там не бачили, тільки на кладовищі що хочете те й робіть, місто живе своїм життям, а людей, завдяки яким живе місто своїм життям спокійно, просто отак відсовують.

Вплинути на Кропивницьку міську раду ініціативна група намагалась через петицію. Її в травні підтримали містяни й розглянули кропивницькі чиновники.

Зоя Лебідь, авторка петиції:

Ми хочемо один елемент, який займає 2 хвилини перенести в центральну частину міста, як це робить, наприклад, місто Львів. Коли прощання буде відбуватися хоча б дві хвилини в центральній частині міста, то все-таки це дасть більше шани, ніж є на цей момент.

Однак ця ініціатива вже пів року ігнорується мерією. Чому - містяни не розуміють.

Наталя Ковальчук, жителька Кропивницького:

Вони усіляко намагаються уникати, блокувати, не вести діалог з містянами, які вимагають від них цього, на жаль, я не знаходжу відповіді для себе.

Зоя Лебідь, авторка петиції:

Як на мене, це кардинально неправильно в тих умовах, в яких ми зараз живемо.

Нині обов'язки міського голови в Кропивницькому розподілені між першим заступником Олександром Мосіним та секретарем міської ради Олегом Колюкою. За коментарем ми звернулися в пресслужбу мерії.

Сергій Якунін, начальник відділу по роботі із засобами масової інформації Кропивницької міської ради:

Вирішено, що коментар даватиме або Мосін Олександр Володимирович заступник міського голови, який виконує обов'язки міського голови, або профільний заступник Сергій Колодяжний, вони обоє зараз у відрядженні, будуть десь через тиждень.

Олена Бринза - кореспондентка:

Добре, тоді організуйте нам розмову, будь ласка, телефоном або іншим засобом зв'язку.

Сергій Якунін, начальник відділу по роботі із засобами масової інформації Кропивницької міської ради:

Вони за кордоном... Я не можу організувати такий зв'язок.

Олена Бринза - кореспондентка:

А за кордоном з якої причини, що це за відрядження таке?

Сергій Якунін, начальник відділу по роботі із засобами масової інформації Кропивницької міської ради:

Ви можете запит направить.

За допомогою в організації коментаря ми також звернулись в Кіровоградську обласну військову адміністрацію. Там нам пообіцяли, що з нами зв'яжеться секретар міської ради Олег Колюка - дзвінка чекаємо й досі...

Ініціативна ж група знову готує звернення до кропивницьких чиновників, аби ті внесли зміни до процедури прощання із загиблими захисниками. Як це відбувається в інших містах України, наприклад, у Рівному.