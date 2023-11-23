Чи можна отримати один Е-рецепт на декілька препаратів: українцям дали розʼяснення [ Редагувати ]
У громадян України є можливість отримувати електронний рецепт на ліки, проте Національна служба здоров'я України (НСЗУ) до цього часу не пояснювала можливість видачі одного електронного рецепта на кілька препаратів одночасно.
Про це повідомляє НСЗУ. За поясненням відомства, електронний рецепт є унікальним і може бути виписаний лише на один медичний препарат.
Інші препарати, що були призначені за схемою лікування та не є рецептурними, пацієнт може самостійно придбати в аптеці, - йдеться у повідомленні.
При виписці електронного рецепта на рецептурні препарати за власні кошти пацієнта, заповнення плану лікування є необов'язковим і залежить від рішення лікаря.
Однак у випадку призначення деяких препаратів, які підлягають реімбурсації, створення плану лікування є обов'язковим.
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