23 листопада посол України в Польщі Василь Зварич оприлюднив офіційну ноту, адресовану польському МЗС, у зв'язку із смертю другого українського водія на кордоні через страйк перевізників у Польщі.

Цю інформацію Зварич опублікував у своєму акаунті на Facebook.

Україна вимагає відновлення руху вантажних транспортних засобів. Посол повідомив, що відповідні сигнали вже передані до МВС і адміністрації Польщі.

Зварич підкреслює, що блокада створює загрозу життю та здоров'ю людей, а також порушує безпеку та порядок на дорогах загального користування.

"Кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції. Але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей. Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому", - підсумував диппредставник.

Посольство України звернулося з офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі після смерті українського водія, який помер уночі 23 листопада, перебуваючи в черзі на заблокованому пункті пропуску "Корчова-Краківець".