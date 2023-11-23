Україна відправила Польщі офіційну ноту після смерті другого водія на кордоні [ Редагувати ]
23 листопада посол України в Польщі Василь Зварич оприлюднив офіційну ноту, адресовану польському МЗС, у зв'язку із смертю другого українського водія на кордоні через страйк перевізників у Польщі.
Цю інформацію Зварич опублікував у своєму акаунті на Facebook.
Україна вимагає відновлення руху вантажних транспортних засобів. Посол повідомив, що відповідні сигнали вже передані до МВС і адміністрації Польщі.
Зварич підкреслює, що блокада створює загрозу життю та здоров'ю людей, а також порушує безпеку та порядок на дорогах загального користування.
"Кожен має право на протест і відстоювання своєї позиції. Але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей. Саме тому вкрай важливо зберегти людські життя, припинити блокування руху автотранспортних засобів та дати водіям можливість безперешкодно повернутися додому", - підсумував диппредставник.
Посольство України звернулося з офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі після смерті українського водія, який помер уночі 23 листопада, перебуваючи в черзі на заблокованому пункті пропуску "Корчова-Краківець".
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