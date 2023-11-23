Часів Яр розташований на панівних висотах і може бути ключем до Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська.

Наш воєнкор Ігор Левенок побував у Часовому Яру. Це місто на Донеччині, яке окупанти зараз так само як і Бахмут рівняють із землею. Там досі чимало цивільних жителів, і становище там вже на межі гуманітарної катастрофи. Чому це місто таке важливе і як за нього б'ються наші захисники - далі в його ексклюзивному матеріалі.

Тепер у Часів Яр можна заїхати тільки так, по ґрунтовому бездоріжжю. Полем замість звичної траси.

Місто всього за десяток кілометрів від Бахмута, і тихо тут майже не буває. Військові кажуть: росіяни усіма силами рвуться до цього містечка.

Дмитро, військовослужбовець 204 окремого батальйону ТрО ЗСУ:

Зараз, що ми спостерігали, це були малі групи. До десяти-одинадцяти людей заходять, і якраз нещодавно відбили, хлопці й з аеророзвідки, і з артилерії попрацювали. Поклали там всіх, хто був…

У фронтовому Часовому Яру мешканці живуть на межі гуманітарної катастрофи. Майже рік як у місті немає електрики, газу, мобільного зв'язку та централізованої подачі води.

Але разом із тим тут досі мешкають цивільні, готуються до зими, хоча опалення тут централізованого, звісно ж, немає. Якісь комунікації тут намагаються лагодити комунальники.

Ігор Левенок, кореспондент:

Військові намагаються якомога менше перебувати на відкритій місцевості, і нам це також рекомендують, адже ворожі FPV-дрони практично постійно в повітрі. І це реальна загроза, і реальна небезпека.

Зрідка на вулиці можна побачити цивільних. Люди тут рухаються за одним маршрутом: по гуманітарку. Завдяки їй і виживають.

З продуктами. Крупи - повно. Продукти ми на "пункті незламності" отримуємо. Годують нас там, спасибі.

Олександр, житель Часового Яру

Есть и погибшие, есть и раненые. Вот у меня знакомый попал - и в живот два ранения. Два осколка. Что тут сделаешь…

Тільки виганяти чужинців з української землі! Тоді тут буде мир і спокій, кажуть військові. І роблять для того усе можливе і неможливе!

Я сказала: я хочу, і мене поставили навідником. Навчили. Потім я ще в піхоті була трохи, і от знову назад в мінометку повернулася.

Цій тендітній дівчині - 19 років. Та від часу свого повноліття війна стала головною складовою її життя. Зараз Валентина - навідниця міномета. Хоча вже, могла б вчитися на третьому курсі факультету міжнародних відносин.

Валентина, навідниця міномета 204 окремого батальйону ТрО ЗСУ:

Коли почалося, то я просто не змогла сидіти на місці. Не можна сидіти на місці й чогось очікувати. От в мене так.

Часів Яр розташований на панівних висотах і може бути ключем до Костянтинівки, Краматорська та Слов'янська. Наші армійці ціною неймовірних зусиль тут зараз стримують натиск орди.

Андрій, військовослужбовець 204 окремого батальйону ТрО ЗСУ:

Наші хлопці тримаються, застосовують всі необхідні засоби, методи й тактику. Але ворог теж не сидить. Застосовує дрони-камікадзе. Це війна не стільки піхоти, як артилерії, мінометки й дронів.

Раніше Генштаб повідомляв щодо спроб росіян атакувати на північ і південь від Бахмуту, і вочевидь зараз ці атаки стали більш масштабними.