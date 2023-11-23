У двох селах, які знаходяться поблизу Мелітополя, зникли дві дівчинки 8-ми та 10-ти років. Про це розповів міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ворог посилює свої репресії на тимчасово окупованих територіях. У двох селах, які знаходяться поблизу Мелітополя, зникли дві дівчинки 8-ми та 10-ти років. Про це спочатку ми почали дізнаватися від наших мешканців з т.о. територій, потім це підтвердив навіть ворог у своїх окупаційних ЗМІ. Почали зникати діти і ніхто насправді не розуміє що відбувається в тимчасовій окупації", - сказав Федоров.

Також він розповів про тиск окупантів на жителів тимчасово окупованих територій.

"Вже більш ніж 1,5 року наші мешканці чинять спротив та не погоджуються отримувати рашистський паспорт. Таким чином вони показують своє бажання дочекатись деокупації нашого міста. Але ворог продовжує посилювати репресії проти цих мешканців. Останніми днями посилилися репресії тих громадян, які не переоформили свої автівки на російські номери. Їх все частіше зупиняють", - заявив міський голова.

Нагадаємо, росіяни на окупованих територіях Запорізької області продовжують займатися постановкою чоловіків на "військовий облік" в рамках прихованої мобілізації.

Так, за словами Федорова, окупанти обіцяли відстрочку, натомість діють за "донецьким" сценарієм.