У Києві відбувся Український жіночий конгрес: що обговорювали [ Редагувати ]
Як змінилась роль жінки в Україні за час повномасштабного вторгнення росії? Про це говорили у Києві на 7-му Українському жіночому конгресі. Подія об'єднала представниць парламенту й уряду, волонтерок, підприємиць, медикинь, освітянок і військових. Моя колега Олена Логінова також була на заході. Її сюжет далі.
В цьому швейному цеху кипить робота від самого ранку. Майстрині відшивають жіночий військовий одяг. Організував це мінівиробництво жіночий ветеранський рух. Відшивають форму для українських захисниць на волонтерських засадах.
Ганна Суворкіна, конструкторка-технологиня, керівниця виробництва:
Це малий бізнес, це соціальний бізнес, тому що форму, яку ми відшиваємо, ми її віддаємо безкоштовно дівчатам.
Ганна розповідає: спочатку тут було лише кілька машин. Розширити виробництво вдалося коштом державного гранту - закупили обладнання та найняли майстринь.
Олена Логінова, кореспондентка:
Зараз в цеху відшивають зимову військову жіночу форму, яка так потрібна нашим захисницям на фронті.
Та найбільше в попиті у жінок-захисниць зараз - зимова форма. Бо ту, що видають в армії, чоловічих фасонів - завелика та незручна.
- Ганно, це ми так розуміємо, що зразок зимової жіночої форми? - Так, це зразок зимової куртки - частини зимової форми. Ще в комплект ідуть штани, він сконструйований по жіночих лекалах. Тут є нагрудна виточка правильна, довжина плеча, об'єм стегон - це основні відмінності, якщо брати чоловічу куртку, то буде довша ширина плеча і заводські стегна, тобто те, чим власне чоловік від жінки відрізняється.
Це зразок жіночої зимової форми - повністю авторська розробка. В комплект входить тепла куртка та брюки. Форма добре утеплена, може витримати до мінус 20 градусів морозу.
Як розвивати й підтримувати жіноче лідерство у всіх сферах життя країни? Про все це дискутували українські жінки на 7-му Всеукраїнському жіночому конгресі "Жіноче лідерство. Час відновлення і відбудови".
Олена Кондратюк, співзасновниця "Українського жіночого конгресу":
Констатуємо, що понад 52% нових бізнесів під час війни - це жінки, мало того більшість з них стають керівниками цих підприємств. Це, звісно, пов'язано з тим, що чоловіки воюють, жінки перебирають на себе зараз їхній бізнес, наприклад. Але в тому числі зараз найбільша кількість жінок-ФОПів, які відкриваються.
Юлія Свириденко, Перша віцепрем'єр-міністерка України, Міністерка економіки України:
Якщо ми кажемо про конкретні програми, які сьогодні започатковані урядом і які є в доступі для всіх вас - це "Власна справа". Грантова програма подачі через "ДІЮ" - можливість отримати до 250 000 грн. Умовою є створення до 1-2 робочих місць. Я хочу сказати, що більш як 50 % по цій грантовій програмі - це жінки-заявники. Ми вже видали за цей час, а розпочали ми цю програму в липні минулого року, понад 10 000 гранітів. Притому, що заявників було 30 000.
Власне такою грантовою можливістю скористалася і підприємиця Ольга Білодід з Харкова. Жінка мала власний бізнес - підприємство надавало послуги з порізки листових матеріалів, металу, каменю, виготовлення декоративних елементів інтер'єру. Але через російські обстріли виробництво було знищено, і Ольга змушена була перевести його до Львова, де все почала майже з нуля.
Ольга Білодід, підприємиця:
Ми отримали велику підтримку від Львівської обласної військової адміністрації. Ми отримали грантову підтримку в розмірі 100 000 грн, також отримали грантову підтримку програми на розвиток власної справи, що дуже посприяла відновити виробництво.
Тепер вже у Львові підприємство продовжує роботу. В тому числі допомагають ЗСУ і працевлаштовують інших переселенців.
Ольга Білодід, підприємиця:
У нас на виробництві працює 70 людей, але ми намагаємося підтримати саме людей внутрішньо переміщених осіб, оскільки ми розташовані неподалік від модульного містечка, де є багато переселенців саме з Донецька, Луганська, і ми власне намагаємося долучати їх до праці.
Але українські жінки під час війни не лише тримають на собі бізнес. Вони стали лідерами у багатьох сферах життя.
Олена Зеленська, Перша леді України:
Наші жінки - захисниці, і вже не метафорично, а фізично, і одночасно вони займаються відбудовою нормального життя, бізнесу та робочих місць, відбудовою перспективи майбутнього. Архаїчний образ берегині, про який ми часто чули у вітальних словах, дуже змінився. За даними кадрового центру ЗСУ, зараз у нас уже 43 з половиною тисячі жінок-військовослужбовиць - це майже утричі більше аніж у 2014 році.
На жіночому Конгресі говорили й про подолання гендерної нерівності, яка залишається актуальною. Тим не менш успіхи на цьому шляху вже є.
Олена Кондратюк, співзасновниця "Українського жіночого конгресу":
Скасовано список понад 450 заборонених для жінок професій, ухвалено закон про рівні права і можливості для чоловіків і жінок при проходженні військової служби, встановлені гендерні квоти у виборчих списках партій до 40%, посилена відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознаками статі, ухвалено Стамбульську конвенцію.
Говорили й про потреби жінок-ветеранок, як забезпечити реабілітацію і перехід до мирного життя після війни. Як повернути українських жінок додому з вимушеної еміграції й створити можливості для народження і виховування дітей саме в Україні. Адже без цього неможливо буде повноцінно відбудувати країну.
по темі
В Українському ветеранському фонді вважають, що виправити ситуацію можуть гранти на розвиток ветеранського бізнесу. Чи дійсно вони дієві - з'ясовував Анатолій Журавльов.
Наша наступна історія про вирощування ерингів на Черкащині. З початку повномасштабного вторгнення підприємство роботу не зупиняло. Як вдається збирати рекордний урожай?
Вже четвертий місяць українські захисники не мають шансу повернутися додому. Чи готова до обміну українська сторона? Який мотив у росіян? Та скільки українців досі залишаються в бранцях рф?
Більш масштабними стали атаки росіян і за допомогою безпілотників. Але й нам, порівняно з минулим роком, вже є що протиставити ворогові. Які ресурси задіяно?
На околицях Авдіївки точаться запеклі бої. Росіяни знову пішли штурмом на цьому напрямку. Про ситуацію на Авдіївському напрямку - далі.