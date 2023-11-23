Як змінилась роль жінки в Україні за час повномасштабного вторгнення росії? Про це говорили у Києві на 7-му Українському жіночому конгресі. Подія об'єднала представниць парламенту й уряду, волонтерок, підприємиць, медикинь, освітянок і військових. Моя колега Олена Логінова також була на заході. Її сюжет далі.

В цьому швейному цеху кипить робота від самого ранку. Майстрині відшивають жіночий військовий одяг. Організував це мінівиробництво жіночий ветеранський рух. Відшивають форму для українських захисниць на волонтерських засадах.

Ганна Суворкіна, конструкторка-технологиня, керівниця виробництва:

Це малий бізнес, це соціальний бізнес, тому що форму, яку ми відшиваємо, ми її віддаємо безкоштовно дівчатам.

Ганна розповідає: спочатку тут було лише кілька машин. Розширити виробництво вдалося коштом державного гранту - закупили обладнання та найняли майстринь.

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз в цеху відшивають зимову військову жіночу форму, яка так потрібна нашим захисницям на фронті.

Та найбільше в попиті у жінок-захисниць зараз - зимова форма. Бо ту, що видають в армії, чоловічих фасонів - завелика та незручна.

- Ганно, це ми так розуміємо, що зразок зимової жіночої форми? - Так, це зразок зимової куртки - частини зимової форми. Ще в комплект ідуть штани, він сконструйований по жіночих лекалах. Тут є нагрудна виточка правильна, довжина плеча, об'єм стегон - це основні відмінності, якщо брати чоловічу куртку, то буде довша ширина плеча і заводські стегна, тобто те, чим власне чоловік від жінки відрізняється.

Це зразок жіночої зимової форми - повністю авторська розробка. В комплект входить тепла куртка та брюки. Форма добре утеплена, може витримати до мінус 20 градусів морозу.

Як розвивати й підтримувати жіноче лідерство у всіх сферах життя країни? Про все це дискутували українські жінки на 7-му Всеукраїнському жіночому конгресі "Жіноче лідерство. Час відновлення і відбудови".

Олена Кондратюк, співзасновниця "Українського жіночого конгресу":

Констатуємо, що понад 52% нових бізнесів під час війни - це жінки, мало того більшість з них стають керівниками цих підприємств. Це, звісно, пов'язано з тим, що чоловіки воюють, жінки перебирають на себе зараз їхній бізнес, наприклад. Але в тому числі зараз найбільша кількість жінок-ФОПів, які відкриваються.

Юлія Свириденко, Перша віцепрем'єр-міністерка України, Міністерка економіки України:

Якщо ми кажемо про конкретні програми, які сьогодні започатковані урядом і які є в доступі для всіх вас - це "Власна справа". Грантова програма подачі через "ДІЮ" - можливість отримати до 250 000 грн. Умовою є створення до 1-2 робочих місць. Я хочу сказати, що більш як 50 % по цій грантовій програмі - це жінки-заявники. Ми вже видали за цей час, а розпочали ми цю програму в липні минулого року, понад 10 000 гранітів. Притому, що заявників було 30 000.

Власне такою грантовою можливістю скористалася і підприємиця Ольга Білодід з Харкова. Жінка мала власний бізнес - підприємство надавало послуги з порізки листових матеріалів, металу, каменю, виготовлення декоративних елементів інтер'єру. Але через російські обстріли виробництво було знищено, і Ольга змушена була перевести його до Львова, де все почала майже з нуля.

Ольга Білодід, підприємиця:

Ми отримали велику підтримку від Львівської обласної військової адміністрації. Ми отримали грантову підтримку в розмірі 100 000 грн, також отримали грантову підтримку програми на розвиток власної справи, що дуже посприяла відновити виробництво.

Тепер вже у Львові підприємство продовжує роботу. В тому числі допомагають ЗСУ і працевлаштовують інших переселенців.

Ольга Білодід, підприємиця:

У нас на виробництві працює 70 людей, але ми намагаємося підтримати саме людей внутрішньо переміщених осіб, оскільки ми розташовані неподалік від модульного містечка, де є багато переселенців саме з Донецька, Луганська, і ми власне намагаємося долучати їх до праці.

Але українські жінки під час війни не лише тримають на собі бізнес. Вони стали лідерами у багатьох сферах життя.

Олена Зеленська, Перша леді України:

Наші жінки - захисниці, і вже не метафорично, а фізично, і одночасно вони займаються відбудовою нормального життя, бізнесу та робочих місць, відбудовою перспективи майбутнього. Архаїчний образ берегині, про який ми часто чули у вітальних словах, дуже змінився. За даними кадрового центру ЗСУ, зараз у нас уже 43 з половиною тисячі жінок-військовослужбовиць - це майже утричі більше аніж у 2014 році.

На жіночому Конгресі говорили й про подолання гендерної нерівності, яка залишається актуальною. Тим не менш успіхи на цьому шляху вже є.

Олена Кондратюк, співзасновниця "Українського жіночого конгресу":

Скасовано список понад 450 заборонених для жінок професій, ухвалено закон про рівні права і можливості для чоловіків і жінок при проходженні військової служби, встановлені гендерні квоти у виборчих списках партій до 40%, посилена відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознаками статі, ухвалено Стамбульську конвенцію.

Говорили й про потреби жінок-ветеранок, як забезпечити реабілітацію і перехід до мирного життя після війни. Як повернути українських жінок додому з вимушеної еміграції й створити можливості для народження і виховування дітей саме в Україні. Адже без цього неможливо буде повноцінно відбудувати країну.