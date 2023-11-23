В російському Бєлгороді Служба безпеки України припинила діяльність Олександра Слісаренка, який займав важливе керівне положення в окупаційній адміністрації Харківської області. Інформацію про це надає РБК-Україна за власними джерелами.

16 листопада в російському Бєлгороді стався вибух автомобіля, у якому перебував "заступник голови" окупаційної адміністрації Харківської області, Олександр Слісаренко. Від наслідків вибуху він отримав травми, що призвели до його смерті. За даними наших джерел, цей інцидент є результатом операції Служби безпеки України.

Олександр Слісаренко мав минуле в органах внутрішніх справ України.

В 2014 році він активно брав участь у Харківському антимайдані.

У 2021-2022 роках він воював на боці "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись".

З літа 2022 року він зайняв посаду "заступника керівника" окупаційної адміністрації Харківської області з питань внутрішньої політики.

Слісаренко був причетний до злочинів, скоєних російськими військовими на окупованій території.

Служба безпеки України висунула проти Слісаренка обвинувачення у державній зраді, але він не з'явився на суд.

російська влада утримує мовчання стосовно обставин підриву Слісаренка.

Раніше сили ППО збили 4 "шахеди" над Київською та Житомирською областями.