СБУ ліквідувала топ-колаборанта з Харківської області [ Редагувати ]
В російському Бєлгороді Служба безпеки України припинила діяльність Олександра Слісаренка, який займав важливе керівне положення в окупаційній адміністрації Харківської області. Інформацію про це надає РБК-Україна за власними джерелами.
16 листопада в російському Бєлгороді стався вибух автомобіля, у якому перебував "заступник голови" окупаційної адміністрації Харківської області, Олександр Слісаренко. Від наслідків вибуху він отримав травми, що призвели до його смерті. За даними наших джерел, цей інцидент є результатом операції Служби безпеки України.
- Олександр Слісаренко мав минуле в органах внутрішніх справ України.
- В 2014 році він активно брав участь у Харківському антимайдані.
- У 2021-2022 роках він воював на боці "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись".
- З літа 2022 року він зайняв посаду "заступника керівника" окупаційної адміністрації Харківської області з питань внутрішньої політики.
- Слісаренко був причетний до злочинів, скоєних російськими військовими на окупованій території.
Служба безпеки України висунула проти Слісаренка обвинувачення у державній зраді, але він не з'явився на суд.
російська влада утримує мовчання стосовно обставин підриву Слісаренка.
Раніше сили ППО збили 4 "шахеди" над Київською та Житомирською областями.
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