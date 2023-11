Більш масштабними стали атаки росіян і за допомогою безпілотників. Як повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ, щодня рашисти застосовують близько 40 дронів різного типу. Лише на Бахмутському напрямку запускають велику кількість "Ланцетів" та FPV-дронів.

Але й нам, порівняно з минулим роком, вже є що протиставити ворогові: близько двохсот підприємств виробляють і передають на фронт безпілотні апарати. Щоправда, обсяги виробництва потрібно постійно нарощувати, аби перемогти у цій війні дронів.

Які ресурси задіяно - з'ясовував Михайло Манилюк.

Дрони атакують Москву!

Знищують російські кораблі! Б'ють по Кримському мосту!

Безпілотники перетворюють бронетехніку ворога на металобрухт, а командні пункти - на руїни!

Це війна дронів. Та чи достатньо нашим воїнам безпілотників, аби вибити рашистів з української землі?

Михайло Манилюк, кореспондент:

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Михайло Манилюк, кореспондент:

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Станіслав та його дружина займаються виробництвом дронів-камікадзе самотужки. Цей крилатий красень здатен нести трикілограмовий боєприпас, розвивати швидкість до двохсот кілометрів за годину, долати досить велику відстань і знищувати живу силу й техніку противника!

Станіслав, виробник дронів:

Дрон, що має назву "Шуліка" - дуже маневрений. А отже ворогу буде важко його знешкодити!

Олексій, оператор дронів:

Позивний "Каспер" - керівник школи пілотування:

Майже сімдесят таких дронів виробники передали хлопцям на фронт. Відгуки - переважно схвальні!

Станіслав, виробник дронів:

Щомісяця Станіславу та Оксані вдається зібрати зо три десятки таких камікадзе. Аби запустити виробництво, довелося витратили всі заощадження!

Оксана, виробник дронів:

В'ячеслав Деник, волонтер:

Зараз наші герої проходять усі необхідні юридичні процедури, аби їхнє виробництво частково фінансувала держава. Тоді обсяги - будуть значно більші.

Станіслав, виробник дронів:

Дрон "Шуліка" за показниками не програє російському "Ланцету" - наголошують виробники. Хоча бойова частина цих ворожих дронів потужніша!

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ще один український дрон-камікадзе, який навіть кращий за іранський "Шахед", і здатен долати тисячу кілометрів - вже поставили на конвеєр!

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

Те, що у нас з'явився свій далекобійний безпілотник, дає можливість робити нашим Збройним силам, спецпідрозділам, робити так, щоб ми прокидалися і бачили, що Moscow never sleeps, та Сочі never sleeps і інші міста never sleep. Наше діло виробити достатньо залізних штучок, щоб у Сил оборони був інструмент, а як їх використовувати - їхнє питання.