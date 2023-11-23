Війна дронів: чи вистачає вбивчих "пташок" на фронті [ Редагувати ]
Більш масштабними стали атаки росіян і за допомогою безпілотників. Як повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ, щодня рашисти застосовують близько 40 дронів різного типу. Лише на Бахмутському напрямку запускають велику кількість "Ланцетів" та FPV-дронів.
Але й нам, порівняно з минулим роком, вже є що протиставити ворогові: близько двохсот підприємств виробляють і передають на фронт безпілотні апарати. Щоправда, обсяги виробництва потрібно постійно нарощувати, аби перемогти у цій війні дронів.
Які ресурси задіяно - з'ясовував Михайло Манилюк.
Дрони атакують Москву!
Знищують російські кораблі! Б'ють по Кримському мосту!
Безпілотники перетворюють бронетехніку ворога на металобрухт, а командні пункти - на руїни!
Це війна дронів. Та чи достатньо нашим воїнам безпілотників, аби вибити рашистів з української землі?
Михайло Манилюк, кореспондент:
Аби перемогти росіян, українській армії потрібні величезні зграї електронних "пташок"! Для розвідки, для атак, і навіть щоб брати окупантів у полон! Ось свіжа заява Міністерства цифрової трансформації: близько двохсот компаній в Україні вже займаються виробництвом дронів.
Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:
З'являються кожного місяця нові компанії. В нас є окремий проєкт "Брейнван", який надає гранти для того, щоб такі компанії отримували невеличкі кошти на старт, плюс фонди з'являються в Україні, які фінансують.
Михайло Манилюк, кореспондент:
Цьогоріч на виробництво безпілотників уряд знайшов 40 мільярдів гривень! Вітчизняні виробники збирають розвідувальні та ударні дрони, підводні та надводні. Більшість моделей уже пройшли випробування й показали, на що спроможні. Залишилося тільки наростити обсяги!
Валерій Романенко, авіаційний експерт:
Десь в нас кращі успіхи, десь в нас гірші успіхи. Десь практично близькі до нуля. Бюрократична складова - величезна. І вона дуже затримує виробництво складних дронів. З FPV вже якось вони вирішили питання.
Станіслав та його дружина займаються виробництвом дронів-камікадзе самотужки. Цей крилатий красень здатен нести трикілограмовий боєприпас, розвивати швидкість до двохсот кілометрів за годину, долати досить велику відстань і знищувати живу силу й техніку противника!
Станіслав, виробник дронів:
З останньої спецоперації на Бахмут - дистанція 28 кілометрів, два "Урали" були знищені. Тобто це тилова траса, по якій вони без перешкод їздили. Вже не їздять.
Дрон, що має назву "Шуліка" - дуже маневрений. А отже ворогу буде важко його знешкодити!
Олексій, оператор дронів:
Завдяки маневруванню нашого дрона можна на дуже низькій висоті маневрувати між лісопосадками. Можна пройти прямо між деревами.
Позивний "Каспер" - керівник школи пілотування:
У кожного члена екіпажу є своя роль, і пілот, як диригент цього оркестру. Відповідно до цього, наскільки злагоджений цей оркестр, настільки й класно літає борт.
Майже сімдесят таких дронів виробники передали хлопцям на фронт. Відгуки - переважно схвальні!
Станіслав, виробник дронів:
Дуже стійкий до РЕБу, і на практиці вже показав два знищених в полі.
Щомісяця Станіславу та Оксані вдається зібрати зо три десятки таких камікадзе. Аби запустити виробництво, довелося витратили всі заощадження!
Оксана, виробник дронів:
Займалися зовсім іншою справою. Вона була досить фінансово спроможна, були збереження, і всі свої збереження в це вклали. Далі - це меценати, волонтери й просто небайдужі люди, які хочуть допомагати нашим бійцям.
В'ячеслав Деник, волонтер:
Ми бачимо настільки простіше, коли не кидати сто чоловік під танк, і вони не можуть його розстріляти з тих автоматів, а коли питання стоїть, що одним дроном, таким як "Шуліка", наприклад, вилетіти й знищити танк.
Зараз наші герої проходять усі необхідні юридичні процедури, аби їхнє виробництво частково фінансувала держава. Тоді обсяги - будуть значно більші.
Станіслав, виробник дронів:
Зараз ми проходимо шлях сертифікації. Ми вже зробили бойове застосування. Ми вже літали під нашим РЕБом, дуже успішно.
Дрон "Шуліка" за показниками не програє російському "Ланцету" - наголошують виробники. Хоча бойова частина цих ворожих дронів потужніша!
Валерій Романенко, авіаційний експерт:
На "Ланцети" взагалі їм надали найсучасніші боєголовки, аналог тих, які використовуються на протитанкових "Джавелінах". росія активно займається. Вона бачить наші результати, і моментально їх копіює, масштабує.
Михайло Манилюк, кореспондент:
Втім і ми не стоїмо на місці. В Україні з'являються нові й нові розробки! Ось кадри нового ударного дрона, що може пробити одразу кілька товстих бронеплит.
Ще один український дрон-камікадзе, який навіть кращий за іранський "Шахед", і здатен долати тисячу кілометрів - вже поставили на конвеєр!
Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:
Те, що у нас з'явився свій далекобійний безпілотник, дає можливість робити нашим Збройним силам, спецпідрозділам, робити так, щоб ми прокидалися і бачили, що Moscow never sleeps, та Сочі never sleeps і інші міста never sleep. Наше діло виробити достатньо залізних штучок, щоб у Сил оборони був інструмент, а як їх використовувати - їхнє питання.
Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:
росіяни багато років готувалися, розвивали й вкладали гроші в БПЛА. У нас по суті ринок відкрився потужно минулого року, і зараз в нас діє ринкова економіка. З'являється багато компаній. Ми точно зможемо наздогнати росію, якщо будемо продовжувати в такому темпі й виробляти більше БПЛА.
Михайло Манилюк, кореспондент:
Наростити виробництво безпілотників. Збільшити фінансову підтримку виробників з боку держави. Залучити іноземних партнерів - завдання, що нині стоять перед посадовцями і які треба вирішувати якнайшвидше. Аби наші захисники ще активніше знищували російські склади з боєприпасами та ворожу техніку, руйнували кораблі та діставали окупантів із глибоких окопів.
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