Більш масштабними стали атаки росіян і за допомогою безпілотників. Як повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ, щодня рашисти застосовують близько 40 дронів різного типу. Лише на Бахмутському напрямку запускають велику кількість "Ланцетів" та FPV-дронів.

Але й нам, порівняно з минулим роком, вже є що протиставити ворогові: близько двохсот підприємств виробляють і передають на фронт безпілотні апарати. Щоправда, обсяги виробництва потрібно постійно нарощувати, аби перемогти у цій війні дронів.

Які ресурси задіяно - з'ясовував Михайло Манилюк.

Дрони атакують Москву!

Знищують російські кораблі! Б'ють по Кримському мосту!

Безпілотники перетворюють бронетехніку ворога на металобрухт, а командні пункти - на руїни!

Це війна дронів. Та чи достатньо нашим воїнам безпілотників, аби вибити рашистів з української землі?

Михайло Манилюк, кореспондент:

Аби перемогти росіян, українській армії потрібні величезні зграї електронних "пташок"! Для розвідки, для атак, і навіть щоб брати окупантів у полон! Ось свіжа заява Міністерства цифрової трансформації: близько двохсот компаній в Україні вже займаються виробництвом дронів.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

З'являються кожного місяця нові компанії. В нас є окремий проєкт "Брейнван", який надає гранти для того, щоб такі компанії отримували невеличкі кошти на старт, плюс фонди з'являються в Україні, які фінансують.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Цьогоріч на виробництво безпілотників уряд знайшов 40 мільярдів гривень! Вітчизняні виробники збирають розвідувальні та ударні дрони, підводні та надводні. Більшість моделей уже пройшли випробування й показали, на що спроможні. Залишилося тільки наростити обсяги!

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

Десь в нас кращі успіхи, десь в нас гірші успіхи. Десь практично близькі до нуля. Бюрократична складова - величезна. І вона дуже затримує виробництво складних дронів. З FPV вже якось вони вирішили питання.

Станіслав та його дружина займаються виробництвом дронів-камікадзе самотужки. Цей крилатий красень здатен нести трикілограмовий боєприпас, розвивати швидкість до двохсот кілометрів за годину, долати досить велику відстань і знищувати живу силу й техніку противника!

Станіслав, виробник дронів:

З останньої спецоперації на Бахмут - дистанція 28 кілометрів, два "Урали" були знищені. Тобто це тилова траса, по якій вони без перешкод їздили. Вже не їздять.

Дрон, що має назву "Шуліка" - дуже маневрений. А отже ворогу буде важко його знешкодити!

Олексій, оператор дронів:

Завдяки маневруванню нашого дрона можна на дуже низькій висоті маневрувати між лісопосадками. Можна пройти прямо між деревами.

Позивний "Каспер" - керівник школи пілотування:

У кожного члена екіпажу є своя роль, і пілот, як диригент цього оркестру. Відповідно до цього, наскільки злагоджений цей оркестр, настільки й класно літає борт.

Майже сімдесят таких дронів виробники передали хлопцям на фронт. Відгуки - переважно схвальні!

Станіслав, виробник дронів:

Дуже стійкий до РЕБу, і на практиці вже показав два знищених в полі.

Щомісяця Станіславу та Оксані вдається зібрати зо три десятки таких камікадзе. Аби запустити виробництво, довелося витратили всі заощадження!

Оксана, виробник дронів:

Займалися зовсім іншою справою. Вона була досить фінансово спроможна, були збереження, і всі свої збереження в це вклали. Далі - це меценати, волонтери й просто небайдужі люди, які хочуть допомагати нашим бійцям.

В'ячеслав Деник, волонтер:

Ми бачимо настільки простіше, коли не кидати сто чоловік під танк, і вони не можуть його розстріляти з тих автоматів, а коли питання стоїть, що одним дроном, таким як "Шуліка", наприклад, вилетіти й знищити танк.

Зараз наші герої проходять усі необхідні юридичні процедури, аби їхнє виробництво частково фінансувала держава. Тоді обсяги - будуть значно більші.

Станіслав, виробник дронів:

Зараз ми проходимо шлях сертифікації. Ми вже зробили бойове застосування. Ми вже літали під нашим РЕБом, дуже успішно.

Дрон "Шуліка" за показниками не програє російському "Ланцету" - наголошують виробники. Хоча бойова частина цих ворожих дронів потужніша!

Валерій Романенко, авіаційний експерт:

На "Ланцети" взагалі їм надали найсучасніші боєголовки, аналог тих, які використовуються на протитанкових "Джавелінах". росія активно займається. Вона бачить наші результати, і моментально їх копіює, масштабує.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Втім і ми не стоїмо на місці. В Україні з'являються нові й нові розробки! Ось кадри нового ударного дрона, що може пробити одразу кілька товстих бронеплит.

Ще один український дрон-камікадзе, який навіть кращий за іранський "Шахед", і здатен долати тисячу кілометрів - вже поставили на конвеєр!

Олександр Камишін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

Те, що у нас з'явився свій далекобійний безпілотник, дає можливість робити нашим Збройним силам, спецпідрозділам, робити так, щоб ми прокидалися і бачили, що Moscow never sleeps, та Сочі never sleeps і інші міста never sleep. Наше діло виробити достатньо залізних штучок, щоб у Сил оборони був інструмент, а як їх використовувати - їхнє питання.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

росіяни багато років готувалися, розвивали й вкладали гроші в БПЛА. У нас по суті ринок відкрився потужно минулого року, і зараз в нас діє ринкова економіка. З'являється багато компаній. Ми точно зможемо наздогнати росію, якщо будемо продовжувати в такому темпі й виробляти більше БПЛА.

Михайло Манилюк, кореспондент: