Під час повітряних атак на Україну російські окупанти, використовуючи ударні дрони типу "Шахед", змінюють тактику та останнім часом запускають їх групами протягом кількох хвилин. Ця зміна підходу спричиняє тривалі повітряні тривоги та реакцію на загрозу в різних регіонах. Про це повідомив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних сил України, в ході національного телемарафону.

Під час планування повітряних ударів по регіонам України, російські війська не лише прокладають маршрути для своїх ракет і безпілотників, але й намагаються виявити "слабкі місця" в протиповітряній обороні ЗСУ. Українські захисники систематично реєструють тактику ворожих атак та складають детальну карту, щоб чітко зрозуміти основні цілі, які ставить перед собою російський противник під час повітряних ударів.

Зафіксовано, що російські війська використовують маршрути, які успішно використовували дрони для досягнення своїх цілей. Зокрема, українські сили оборони активно враховують ці маршрути та використовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для створення перешкод, а також застосовують різні засоби поразки.

Варто відзначити зміни в тактиці атак "Шахедів". Спочатку російські окупанти використовували безпілотники поодиноко в денний час, згодом перейшли до групових ударів, а тепер вони атакують точково, вирішуючи завдання групами дронів. Ігнат підкреслив, що ворог зараз використовує "Шахеди" фактично розсипані - дрони розпочинають свій політ з російського Приморсько-Ахтарська та спрямовуються в різні області України, що призводить до тривалих повітряних тривог в різних частинах країни.

Раніше ми писали про те, що сили ППО збили 4 "шахеди" над Київською та Житомирською областями