росія блокує обміни військовополоненими. Вже четвертий місяць українські захисники не мають шансу повернутися додому. Водночас полонених ворогів в Україні стільки, що доводиться облаштовувати нові табори.

Чи готова до обміну українська сторона? Який мотив у росіян? Та скільки українців досі залишаються в бранцях рф - Ярина Марків дослідила тему.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені. Українські Герої потрібні Україні живими. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими.

Півтора року минуло після "операції з порятунку" незламних оборонців Маріуполя. За наказом вищого військового командування в травні 2022-го понад дві з половиною тисячі українських військових з "Азовсталі" "евакуювали" в російський полон. Брат Вікторії був серед них.

Вікторія, сестра полоненого захисника:

Моєму брату - 25 років було у вересні. Це вже 2-й день народження, коли він там в полоні. Тут його чекаю я - сестра, наречена його і батьки.

25-річний Олександр - кадровий військовий, молодший лейтенант. За півтора місяця до повномасштабного вторгнення долучився до лав тероборони. А вже в лютому став частиною маріупольського гарнізону. Ставши на захист регіону, звідки родом.

Вікторія, сестра полоненого захисника:

Це було його рішення, я хотіла повпливати на це, не хотіла, щоб він йшов у цю сферу. Він хотів, він дуже хотів. Він закінчив воєнну кафедру. Все я піду. Я пішов служити.

86 днів облоги Маріуполя. Важких боїв. Блокада. Евакуація. Неспокій рідних. Брат не виходить на зв'язок. І ось - Олександр у російських списках військовополонених. Де? В Оленівці. Там, де росіяни вчинили теракт.

Вікторія, сестра полоненого захисника:

Його не було в цьому бараці. Він був у іншому. Потім нам вже сказали. Він зателефонував і сказав, що все гаразд.

Це був останній і єдиний звязок із братом за час полону. Наразі сім'я Олександра знає про хлопця лише те, що він отримав травму куприка й контузію. В якому стані захисник зараз - невідомо.

Вікторія, сестра полоненого захисника:

І ми вже всі побачили на прикладі великих обмінів, що немає неможливого. Мені хочеться дочекатися свого брата. Побачити його живим.

4337 громадян України досі перебувають в російському полоні, з яких левова частка - українські військові. Йдеться про тих, кого вдалось встановити. Такі останні дані Міністерства з питань реінтеграції. 7 серпня цьогоріч відбувся крайній обмін військовополоненими.

Дякуючи нашим хлопцям, я повернувся з пекла, з цього полону. Просто всім дякую. Слава Україні.

З того часу обміни призупинено - росія фактично заморозила процес.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України:

Триває повномасштабна війна, і ми маємо справу з агресором, який часто нехтує міжнародним правом і Женевськими конвенціями. Це стосується і взаємодії з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. І доступу міжнародних представників до місць утримання українських військовополонених. Тим не менше перемовини не припинялися весь цей час.

Тиск і дестабілізація населення - головна ціль росіян, каже політолог Тарас Загородній

Тарас Загородній політолог:

росіяни знають, що українці дуже цінують своїх військових, цінують життя кожної людини, і тому намагаються завжди грати на цих почуттях. Тим більше, що всі країни по всьому світу знають, в яких жахливих умовах утримуються військовополонені. Тому вони використовують це в якості важеля впливу на Україну.

А ще нехтують інтересами власних громадян. рф не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди, зазначають в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Попри заяви міністра війни росії Шойгу, який саме наприкінці літа назвав однією з головних задач "СВО" - "освобождєніє" вже не українських територій, а російських солдатів із полону.

Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции - освобождение российскиъх военнослужащих из украинского плена.

Тарас Загородній політолог:

Вони кидають своїх солдатів беззбройних без техніки в так звані м'ясні штурми. Звичайно, що це робота на внутрішню аудиторію російської федерації.

Тим часом в Україні місця для утримування російських бранців закінчуються. Наразі стоїть питання розширення їх кількості.

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України:

Ми можемо підтвердити, що від початку літа значно зросла кількість російських окупантів, які потрапили до українського полону - як захоплені нашими захисниками, так і ті, які добровільно здались у полон. Або безпосередньо на лінії фронту або через проєкт "Хочу жить". Є потреба створення нового табору утримання російських військовополонених. Буде ще один великий табір.

За словами заступниці міністра юстиції України Олени Висоцької, на початку повномасштабної війни в Україні не було відповідних спеціально створених місць для утримування військовополонених. А відповідно до вимог Женевської конвенції, стандарти утримування полонених військових формувань іншої країни мають бути вищі, ніж для в'язнів.

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

Нам вдалось створити попри паралельне ведення активних бойових дій з початку повномасштабного вторгнення. Десь приблизно на літо 2022 року у нас уже був табір, який відповідав вимогам Женевської конвенції, яка передбачає, що табір має створюватися в глибокім тилу.

Наразі ж уже працюють над створенням другого такого табору. Не підвал, а світлі просторі кімнати. Повноцінне триразове харчування, повне медичне обслуговування, книжки, інтернет, всі необхідні побутові речі. А ще полонені вороги мають роботу - працюють шість днів на тиждень, отримуючи заробітну плату.

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

І як би важко не було нам думати про те, чи виконує росія зобов'язання аналогічні щодо наших військовополонених, ми орієнтувались на те, щоб виконати всі вимоги, показати всьому світу, що ми - європейська цивілізована країна. Я особисто переконана, що наші умови, коли ми їх доводимо до високого стандарту, вони все одно підвищують рівень, який дає росія нашим полоненим. Тому що якби вони бачили теж катування або підвали сирі, холодні, то так точно б нашим воїнам було ще важче в полоні.

Загалом за час повномасштабної війни відбулось близько півсотні обмінів військовополонених. Понад 2 з половиною тисячі українців вдалось повернути з російського полону додому.