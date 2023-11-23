Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення двох пакетів санкцій, які стосуються більш ніж 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб з росії та інших держав, пов'язаних з країною-агресором. Ці санкції спрямовані проти осіб, які працюють на російську агресію або допомагають їй, а також суб'єктів рф, пов'язаних з критичною інфраструктурою. Зазначено, що Україна розширює свої санкції, додавши до них міжнародні обмежувальні заходи.

І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені й на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України.

За його словами, в четвер він підписав укази про більш ніж 300 юридичних та майже 150 фізичних осіб рф.

І наші спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу. Будуть і інші санкційні рішення.

Нагадаємо, у Селидове Донецької області кількість жертв російського ракетного удару по будівлі лікарні, завданої пізно ввечері 20 листопада, збільшилася до двох. На місці "прильоту" продовжуються аварійно-рятувальні роботи.