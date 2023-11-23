Без світової підтримки наш енергосектор не обійдеться. В українському уряді не приховують: вочевидь ця зима буде не менш енергетично складною, ніж попередня, адже країна-агресорка не відмовилася від своїх планів знищити нашу енергосистему. Тому шукають можливості додатково її захистити.

Чи будемо зі світлом і теплом узимку? Та яку допомогу нам пропонують міжнародні партнери? Про це далі в матеріалі Ольги Жидецької.

Бійці мобільних підрозділів ППО тренуються збивати ворожі цілі. У центрі уваги - захист енергетичних об'єктів.

Сергій, боєць сил ППО:

Якщо брати саме наш напрямок, то трошки менше зараз запускають. Я думаю, що накопичують сили, і тоді масовано будуть.

З таким прогнозом згодні й в Міністерстві енергетики. Його очільник Герман Галущенко каже: загарбники цілять по об'єктах енергетичної інфраструктури щодня, але Україна на сьогодні має набагато потужнішу ППО. Хоча й справді масованих атак, як минулоріч, поки що не було. Та міністр впевнений: росіяни все одно спробують розіграти торішню карту.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Насправді я думаю, що стратегія атак майбутніх не буде сильно відрізнятися від минулої зими. Мороз додає більше шкоди, він може додати шкоди до удару в силу просто багатьох факторів. Тому я думаю, що вони будуть зосереджуватись на атаках під час саме стабільних мінусових температур.

Міністр розповідає: торік ударів російських терористів зазнала майже половина української енергосистеми. За теплий період ремонтники намагалися максимально відновити пошкоджену інфраструктуру та підготувати її до зими. Основне завдання - забезпечити генерацію енергії, що покриває потреби країни та мати певний запас на випадок надзвичайної ситуації.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

У наших сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу. Запаси вугілля на складах - 1,1 млн тонн. Продовжуємо ремонти та захист ключових вузлів енергосистеми. Уже вдалося відновити майже 1,9 ГВт генеруючих потужностей. До кінця року планується відновити ще 1,3 ГВт додаткової потужності. Теплова енергетика працює, атомна енергетика працює, гідроенергетика працює.

Перший місяць опалювального сезону Україна пройшла стабільно. Поки за вікном був плюс - українці фактично не відчували проблем. Але напередодні через похолодання "Укренерго" повідомило про дефіцит в енергосистемі. Через це на пікові три вечірніх години був залучений імпорт з Польщі, Словаччини та Румунії. Проте в Міністерстві таки сподіваються, що блекаутів вдасться уникнути. Хоча й мають план "Б" з графіками відключень.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Вони розроблені. Ба більше відбувалися відповіді тренування по всіх регіонах, з точки зору, як має діяти кожна конкретна область або кожний конкретний регіон у разі застосування графіків. Ключове те, що ми винесли з минулої зими при опрацюванні й розробці, то ми виходимо з максимальної справедливості.

Тим часом уряд працює з міжнародними партерами щодо зміцнення українського енергосектору. Фонд підтримки енергетики України, який наповнюють донори, уже сягнув понад 320 мільйонів євро. Напередодні ж на присвяченому захисту української енергосистеми онлайн-засіданні очільників МЗС "великої сімки" учасники зобов'язалися допомагати й надалі.

Зокрема, йшлося про постачання критично важливого обладнання - як високовольтні трансформатори та системи аварійного резервного електропостачання. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував партерам за можливість підготуватися до зими набагато краще, ніж торік. Та нагадав про основний пріоритет - ППО для України.

Ми вдячні партнерам за вже надану допомогу та розраховуємо на подальше збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів, зенітної артилерії, систем боротьби із дронами, обладнання радіоелектронної боротьби та боєприпасів для ППО.

Окрім нагальних потреб Україна говорить і про перспективи. Зокрема, на засіданні міністрів G7+ Дмитро Кулеба наголосив: в майбутньому Україна має намір повністю інтегруватися в енергетичний ринок ЄС і створити стійку енергосистему, засновану, зокрема на відновлюваних джерелах енергії. Такі прагнення Києва високо оцінюють у Вашингтоні.

Джеффрі Паєтт, заступник Державного секретаря США з енергетичних питань:

Дуже вражає рішучість українського народу відновити кращу роботу та забезпечити майбутню енергетичну систему. Україна інвестує в це, що повністю узгоджується з її очікуванням стати членом Європейського Союзу. Тому я і всі ми в адміністрації були раді побачити чіткі сигнали від голови ЄС фон дер Ляєн щодо процесів приєднання України та Молдови до ЄС. І ми будемо партнерами в цих зусиллях на кожному кроці.

Інтерес до майбутнього української енергетики - нині важливий тренд. І це показала конференція Rebuild Ukraine, що напередодні відбулася в Польщі. На ній низка іноземних компаній підтвердила плани не лише допомагати зараз, а й співпрацювати з українськими енергетиками після Перемоги.