Продовольча криза в Україні: Тарас Висоцький розповів про шляхи подолання [ Редагувати ]
В ООН напередодні заявили, що у 80 % населених пунктів біля лінії фронту люди відчувають проблеми з продовольством, тобто кожна 5 сім'я в Україні стикається з дефіцитом продуктів.
У четвер, 23 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів про шляхи його подолання.
Дійсно є складності, але разом з тим, багато напрямків задіяно, щоб полегшити ситуація. Є постанова, яка сформувала декілька мільйонів продовольчих наборів за фінансування бюджету, які довгострокового зберігання та роздавалися у прифронтових областях.
"Також продовжують діяти гуманітарні ініціативи за підтримки ООН, інших організацій з точки зору формування пакетів і роздачі безкоштовно людям. Вони також працюють. Це сотні тисяч пакетів. Дуже важливо, що в цих ініціативах використовують здебільшого вітчизняну продукцію, що підтримує вітчизняних виробників. Ці ініціативи продовжать функціонувати і у 2024 році", - додав він.
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