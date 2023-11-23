В ООН напередодні заявили, що у 80 % населених пунктів біля лінії фронту люди відчувають проблеми з продовольством, тобто кожна 5 сім'я в Україні стикається з дефіцитом продуктів.

У четвер, 23 листопада, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів про шляхи його подолання.

Дійсно є складності, але разом з тим, багато напрямків задіяно, щоб полегшити ситуація. Є постанова, яка сформувала декілька мільйонів продовольчих наборів за фінансування бюджету, які довгострокового зберігання та роздавалися у прифронтових областях.

"Також продовжують діяти гуманітарні ініціативи за підтримки ООН, інших організацій з точки зору формування пакетів і роздачі безкоштовно людям. Вони також працюють. Це сотні тисяч пакетів. Дуже важливо, що в цих ініціативах використовують здебільшого вітчизняну продукцію, що підтримує вітчизняних виробників. Ці ініціативи продовжать функціонувати і у 2024 році", - додав він.