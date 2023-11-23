Не лише шпигуни, а й боти та фейковий контент. Дезінформація активно розповсюджується в країнах ЄС. Зокрема, "Раша Тудей" та "Спутнік" знайшли шляхи, як транслювати свою брехню європейцям. Для цього вони використовують дзеркальні сайти та соцмережі. "Нам начхати на ваші санкції" - заявила у коментарі "Блумберг" так звана головна редакторка RT Маргарита Симоньян.

російські ЗМІ продовжують брехати й власним громадянам. На цьому тижні топтемою для обговорення на росТБ стали роковини Революції Гідності. "Держпереворот", "хунта" - рупор кремля продовжує використання наративів, які не мають нічого спільного з реальністю.

Яку брехню окупанти транслювали своїм недалеким глядачам на цьому тижні? Чергові фейки росіян розвінчує Даніїл Снісар.

Події, брехати про які росіяни не втомлюються навіть 10 років по тому.

Это был силовой переворот, спонсируемый силами Запада.

Поддерживаемые Западом лидеры Евромайдана свергли действующего президента, Виктора Януковича.

Вони знають, як працює якісна пропаганда.

Революція, що стала кісткою в горлі країни-терористки.

Їм потрібно фон показати, що вони мають навести тут порядок.

Від токшоу до багатосерійних серіалів.

Як російська пропаганда влаштовує танці на кістках? І чи може кремль організувати свій рукотворний Майдан з приставкою "анти" в Україні? З'ясуємо далі.

Змиритися так і не змогли. Роки минають, а в москві й досі "підгорає" від того, що тоді, у 2014, українці обрали європейське майбутнє. Хоча ні. Не українці, а в кремлівській трактовці - хунта, з якою відтоді російські миротворці змушені активно боротися! І саме таку версію росіяни мають пам'ятати. А щоб не забути, що українці - це послідовники нацистів, у хід ідуть усі наявні пропагандистські засоби.

Для меня, как для режисера, очень сложная задача - совместить придуманное с реальным.

"Десять дней до весны" - нова казка від російських кіношників. Зйомки фільму, який розтягнеться на 12 серій - завершили днями.

Стрічка розповість про події навколо Криму та Євромайдану, де головний герой - "беркутівець" - стане жертвою нашестя націоналістів і хунти.

Кім Дружинін, режисер-пропагандист кремля:

Когда я стал готовиться к этой картине, то я очень много разговаривал с ребятами в Крыму, с тем же "Беркутом". И сложил для себя картину тех событий.

Авжеж, ця картинка - типово пропагандистська. Активісти нападають на "Беркут".

Хоча, про методи взаємодії самих "беркутівців" з мирними протестувальниками - ми всі добре знаємо. Але про це у кіно не згадують.

Валерій Боровик, кінопродюсер, командир спецпідрозділу ударних дронів "Білий Орел":

Їм потрібно показати логіку, що в Україні це все відбувалося невірно, що це все незаконно, і що вони мають навести тут лад порядок, і що Україна - це частина цього "руського міра", тому вони будуть це і далі робити, будуть робити різні детективи, матеріали, мелодрами, можливо, комедії про те що відбувалося у нас на Майдані. І, звісно, те, що відбувається зараз - це обов'язково буде складовою такої державної інформаційної політики.

Десяті роковини Революції на цьому тижні не оминули й телевізійні пропагандисти кремля у притаманній для себе формі.

У соседей сегодня большой праздник - 10 лет как они начали скакать и все никак не могут остановиться. Надели зачем-то кастрюли на головы. Я уже даже и не помню, почему они кастрюли одевали на головы.

А я нагадаю. Баняки на головах мітингарів - реакція і висміювання дій тодішніх депутатів, які ухвалили закон про заборону носіння шоломів і масок під час мітингів.

Протестів, які за версією пропагандистів "Первого канала", організовували американці, і призвели до перетворення України на жебрачку.

Украина превратилась в нищую, умирающую территорию. По сути, она стала орудием Запада в противостоянии с россией.

Олексій Голобуцький, політтехнолог:

Американці - злобні, там ще хтось, там геї, лесбіянки, грубо кажучи, щось зробили з українцями, перетворили їх в антиросіян. Вони пояснюють за допомогою Майдану, що була законна влада, яку вони, можливо, хочуть повернути, що це і було в плані СВО - захопити Київ, посадити тут медведчука чи когось іншого. І сказати, що ось нарешті все.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Проблема росіян в тому, що вони ніколи не вважали свій народ - суб'єктами, що він може мати якісь побажання. Якщо невдоволений - може протестувати.

Над цим росіяни працюють і зараз. Про ймовірність нового Майдану, тепер вже, організованого штучно, силами кремля днями заявляв президент Володимир Зеленський. І потрібного для себе ефекту москва прагне досягти шляхом розхитування ситуації.

Олексій Голобуцький, політтехнолог:

Звичайно, під час війни будь-яка країна, яка бореться, воює зі своїм супротивником, вона хоче проводити, хотіла б проводити такі дії, які б підривали політичний устрій країни противника.

І таких намагань буде ще більше - вважають експерти. Чим гіршою буде ситуація в окупантів на фронті, тим сильнішою буде їхня агонія.