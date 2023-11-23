Українців лякають "масованим обстрілом" цієї ночі: чи варто переживати [ Редагувати ]
Інформаційний центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (Spravdi) попереджає, що повідомлення, що цієї ночі російські окупанти влаштують масований обстріл міст, є маніпуляцією та спробою створити паніку в суспільстві.
У відомстві наголошено, що російські терористи можуть завдати ударів у будь-який час, незалежно від таких повідомлень у мережах та "панічних листів" у месенджерах.
Громадянам радять бути обачними та не піддаватися на спроби поширення дезінформації.
При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій та Повітряних сил ЗСУ.
Українців закликають довіряти виключно офіційним джерелам інформації, не піддаватися паніці, зберігати пильність.
Також у Центрі докладно розповіли, що не так з такими повідомленнями в інтернеті з "анонсами" атак, і чому вони є частиною ІПСО противника.
Раніше ми писали про те, що сили ППО збили 4 "шахеди" над Київською та Житомирською областями.
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