Повернення кримської колекції в Україну має не тільки важливе культурне значення, каже політолог Олексій Буряченко.

Довга дорога додому. "Скіфське золото" на крок ближче до повернення в Україну. Нідерландський музей, де зберігалася унікальна колекція експонатів із Криму, відмовився стягувати кошти за її багаторічне утримання.

Виставка "Крим - золотий острів у Чорному морі", вирушила на експозицію за кордон ще до окупації півострова росією. Кримські музеї у суді вимагали повернути її окупаційній владі. Як Україна відстояла своє право на культурні цінності - далі.

Ірина Іванова, кореспондентка:

Десять років унікальні скарби кримського півострова чекають на повернення додому. Улітку 2013 колекція, до якої, зокрема, входили експонати чотирьох кримських музеїв, вирушила в Європу - на виставку. Спершу в Німеччину, потім у Нідерланди. За цей час росія напала на Україну та окупувала півострів. Виставка "Крим - золотий острів у Чорному морі", застрягла у Нідерландах.

До колекції, яка отримала в медіа спрощену назву "Скіфське золото", входило майже 600 предметів зі страховою вартістю близько 13 мільйонів євро. Перлиною стали китайські деревʼяні скриньки для зберігання прикрас, виготовлені дві тисячі років тому. Інші експонати - зразки культури скіфів, сарматів і готів: золоті прикраси, предмети декоративного мистецтва, унікальні вироби з каменю та дерева. Колекція відображає ювелірну традицію всього півострова перших століть нашої ери, розповідає археолог В'ячеслав Баранов.

В'ячеслав Баранов, археолог:

Це дуже цікавий час насправді, це час, коли сформувалася й існувала на Кримському півострові так звана Пізньоскіфська держава. Все це знайшло відображення в тій колекції, аналогів цієї колекції на території України за межами окупованого Криму, звичайно, їх немає.

У вересні 2014 року до Києва повернулась невелика частина колекції - предмети зі столичних музеїв. Долю решти вирішував суд - кримські музеї заявили про своє право на експонати. Для України ця справа набула загальнодержавного значення - підключилися профільні міністерства та Верховна рада. 2016 року суд в Амстердамі став на бік України. Згодом його рішення підтвердив і Апеляційний суд.

Полін Гофмеєр-Руттен, суддя:

Попри те, що музейні експонати походять з Криму, в звʼязку з чим їх можна вважати частиною культурної спадщини Криму, вони є частиною культурної спадщини держави Україна, яка незалежно існує з 1991 року.

Справа дійшла до Верховного суду, який цього року підтвердив рішення Апеляційного, чим поставив крапку в питанні: "Чиє скіфське золото?".

Володимир Зеленський, Президент України:

Дуже важливе рішення Верховного суду Нідерландів щодо колекції "скіфського золота". Української колекції. Колекції, яка зберігалася в нашому Криму, але поки що не може бути повернута до Криму з очевидної причини: її не можна віддавати окупантові, грабіжнику. Звичайно, вона буде в Криму, коли в Криму буде український прапор.

Поки тривала судова тяганина, експонати зберігав у себе музей в Амстердамі. За багаторічне утримання культурних цінностей набігло боргу на більш як 120 тисяч євро. Україна вела перемови з музеєм, і він відмовився від стягнення коштів. Міністерство культури готується до експозиції кримських скарбів у Києві.

В'ячеслав Баранов, археолог:

Ми зараз маємо ситуацію, коли російські майже офіційні особи грабують українські музеї, і знов-таки повернення цієї колекції показує, що все одно, скільки б, наскільки б речі ці не вивезли, ці речі рано чи пізно будуть вважатися награбованими, і рано чи пізно повернуться в Україну.

Повернення кримської колекції в Україну має не тільки важливе культурне значення, каже політолог Олексій Буряченко. Це політична перемога Мінкульту, Мінʼюсту, Міністерства закордонних справ та команди юристів.

Олексій Буряченко, політолог:

Ми бачимо, як країни Європейського Союзу, Європейський союз загалом, конкретні Нідерланди - вони чудово розуміють, чий Крим. Вони чудово розуміють, чиє "кримське золото". І вони виконали свою цю важливу місію, ми разом пройшли цей юридично-бюрократичний шлях повернення цих колекцій в Україну.

За словами політолога, остаточну крапку в цій історії можна буде поставити, коли скіфські скарби повернуться на своє місце - в музеї деокупованого українського Криму.