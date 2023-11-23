У центрі Києва прорвало трубопровід: перекрили рух [ Редагувати ]
У четвер ввечері, 23 листопада, в центрі Києва рух на вулиці Великій Васильківській було перекрито через прорив трубопроводу, який призвів до ймовірності падіння електроопори. Інформацію про це поширила Патрульна поліція Києва в Telegram.
Правоохоронці повідомили, що рух на Великій Васильківській повністю перекрили від станції метро "Палац Україна" до станції метро "Олімпійська".
Поліцейські закликають водіїв зважати на цю інформацію при плануванні свого маршруту.
Варто відзначити, що в Києві останніми днями спостерігається погіршення погодних умов, зокрема, випадає сніг та різко знижується температура, що може вплинути на умови дорожнього руху та безпеку на дорогах.
Раніше ми писали про те, як у Львові сталася смертельна ДТП за участі патрульних.
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