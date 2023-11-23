У США, звідки Чорна п'ятниця родом, у день розпродажу в магазинах коїться справжній апокаліпсис!

У магазинах порожніють полиці, у відвідувачів - гаманці! Вже завтра Чорна п'ятниця - найбільший розпродаж року. Для багатьох людей у цей день стартує передноворічний шопінг. Для торговельних мереж - це день величезних прибутків, а ще можливість позбутися товару, що залежав на складах.

Як у Чорну п'ятницю не потрапити на гачки маркетологів і не викинути гроші на купу непотрібних речей? Сюжет моєї колеги Ніни Коломієць про шалені знижки, привабливі відсотки та численні пастки для шопоголіків.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Знижки 30, 50 та навіть 70%! Кожен 5 товар у чеку в подарунок. Або аж 200% кешбеку на будь-яку покупку! Напередодні Чорної п'ятниці вітрини магазинів перетворюються на лабіринти фінансової спокуси. Адже хіба можна втриматися від такого вигідного шопінгу?

Ми теж вирушаємо за покупками - із шопінг-блогеркою та стилісткою Кристиною Шалигіною.

О, тут всюди сейли, можна заходити в кожен магазин.

Кристина Шалигіна, блогерка:

Я давно приглядала тут один тренч. І я думаю, він також є на знижках. Давайте його подивимось. Це дійсно класна знижка. - Клас, то будемо міряти? - Будемо.

До тренча підбираємо образ. Теж з акційних пропозицій.

- Теж чорний цей цінник, десь майже тисячу гривень можна зекономити. - Ось гарний светрик, думаю, він також на знижці.

Образ зібрано - йдемо до примірочної.

- Я, як і усі, чекаю цей час, щоб купити щось, що я собі колись запланувала. І чекала на ці дні. - І виходить класно зекономити? - Так.

Поки наша героїня приміряє одяг, розпитую у продавців про найвигідніші пропозиції.

Марина Корнійчук, продавець-консультант:

Ця найвигідніша стійка, тут всі речі мінус 70%. - Чи часто у вас буває настільки велика знижка? - Раз на рік.

У США, звідки Чорна п'ятниця родом, у день розпродажу в магазинах коїться справжній апокаліпсис!

Люди з ночі збираються біля дверей торговельних центрів, аби першими схопити омріяну річ.

Найвигідніші пропозиції розмітають з полиць за лічені хвилини, люди готові битися за вміст акційних коробок!

В українських магазинах до Чорної п'ятниці уже повно вигідних пропозицій.

Денис Макаров, керуючий магазину побутової техніки:

Ближче до Чорної п'ятниці можна купити й 70, і 80% знижки на товар. Переважно такі знижки на дрібні аксесуари.

У магазині не сумніваються - завтра буде ажіотаж!

- За тиждень до Чорної п'ятниці клієнти приходять, моніторять ціни, дивляться, коли ціна впаде. - Тобто прицінюються, не вийде вже шось підмахнуть, домалювати цифру? - Вони фотографують, готовляться, щоб отримати найнижчу ціну.

Тим часом ми з Кристиною прямуємо до магазину косметики.

- Всі люблять аромати. - Дуже смачно пахне. - До речі, я згадала історію, я колись побачила, що будуть знижки у відомому магазині. Поїхала туди купляти аромат, але вже в магазині побачила, що знижки немає. Думаю, ладно, все одно буду купляти, уже налаштувалась. Коли приїхала додому, зайшла ще раз на сайт і зрозуміла, що знижка - лише коли замовляєш на сайті.

Віра Шевченко, продавець-консультант магазину косметики:

Є знижки й на парфумерію, і на доглядовий товар.

У цьому магазині Кристина - як риба у воді, бо часто тут буває.

- Ти живеш зараз на 2 міста, на Київ і Варшаву, я знаю, що цей магазин, де ми зараз, є й у Варшаві також. Якщо порівняти ціни й знижки у ці дні, напередодні Чорної п'ятниці, що можеш сказати? - Звісно, що у Варшаві та інших містах Європи в цілому ці позиції, ці бренди дешевші. Особливо на Чорну п'ятницю. Вигідніше, звісно, купувати там. - Ми з тобою зібрали лук повністю з червоними цінниками, мінус 50%.

Втім Чорна п'ятниця легко може перетворитися на фінансову пастку для справжнього шопоголіка.

Артем Зелений, PR-фахівець:

Справді може бути так, що той товар, який ви бачите по знижці, дійсно, може коштувати дешевше перед Чорною п'ятницею, потім ця ціна підіймається, і компанія встановлює знижку. Це називається недобросовісна конкуренція.

Клюнувши на заманливі знижки, легко витратити всі гроші в гаманці, при цьому купивши навіть те, що не потрібне.

Артем Зелений, PR-фахівець:

Чорна п'ятниця створена для того, щоби люди витрачали гроші. Це така американська традиція, і вона є частиною маркетингових інструментів. Це значить що? З одного боку, справді компанії планують заробити гроші на споживачу. А з іншого, це значить, що вони свідомо можуть закладати у витрати, маркетинговий бюджет ті гроші, на які вони опускають товар. Насправді товари не мають лежати на складі. Часто простіше здати цей товар зі знижкою в 50-70%, аніж сплачувати за його зберігання на складі, сплачувати утилізаційний збір. Полиці треба звільняти.

Аби після Чорної п'ятниці не залишитися з порожніми кишенями, наша героїня радить завчасно скласти план покупок.

Кристина Шалигіна, блогерка:

Я для себе роблю так. Готую список тих речей, які мені потрібні, передивляюсь їх на сайті, передивляюсь наявність. - Прицінюєшся, да? - Прицінююсь. І складаю собі шопінг-лист. Найчастіше купую собі щось базове. Те, що підходить під більшість моїх речей в гардеробі. Інакше можна наробити спонтанних покупок речей, які не потрібні. Це вже не заощадження, а марно витрачені гроші на зайву річ.

Хай там як, Чорна п'ятниця - справжнє свято для кожного шопоголіка. І якщо до походу по магазинах підійти зважено, можна і дещо зекономити, і придбати собі те, про що давно мріяв.