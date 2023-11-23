На випадок блекауту у навчальних закладах Тернополя готові розгорнути пункти масового проживання громадян. За відсутності електро- та теплопостачання там зможуть розмістити понад 50 тисяч людей. Марічка Золота з'ясувала всі деталі.

Усі навчальні заклади Тернополя працюють у нормальному режимі, проте, у разі надзвичайної ситуації - повного блекауту, спортивні та актові зали, їдальні та сховища шкіл готові приймати людей.

Руслана Базунова, директорка Тернопільської школи №16:

На першому поверсі ігрова кімната для дітей, щоб дітки могли зняти стрес. Всюди буде місце для зарядки телефонів. В нас є декілька бойлерів, я покажу. Це для того, щоб люди знали, що вони можуть і помитися.

У цій школі можуть прихистити понад тисячу людей.

Руслана Базунова, директорка Тернопільської школи №16:

На наш заклад виділено 2 біотуалети, є 2 польові кухні.

Галина Коруна, шеф-кухар Тернопільської школи №16:

Ми пробували, працювали на польовій кухні. В нас дуже гарно получилося все, і ми маємо досвід такої роботи.

У цій школі також забезпечені усім необхідним. Щоб прихистити людей, підготували спальники, каримати та матраци.

Любов Ярмакова, заступниця директорки Тернопільської школи №4:

Для того, щоб люди могли ночувати, є 360 спальників, 360 кариматів. До того в нас ще є мати, які є тут, і додатково - у великому спортивному залі. В нас можна облаштувати 1300 осіб, не дай боже, при блекауті.

У разі надзвичайної ситуації людям допомагатимуть медики.

Світлана Горбатюк, психологиня Тернопільської школи №4:

Валеріана від тривожності. При кровотечі є кровоспинний жгут, є таблеточки навіть.

Особлива увага - психологічній допомозі. Для цього облаштували спеціальні кімнати.

Галина Очкурьова, медсестра Тернопільської школи №4:

Ми тут можемо залучати дітей і батьків, щоби вони тут релакснули. Скажімо так: посиділи тут, у кружечку, поплавали у тому сухому басейні.

Усім необхідним 12 навчальних закладів забезпечила міська влада. За необхідності, готові збільшити кількість пунктів масового перебування людей.

Сергій Надал, Тернопільський міський голова:

Ми розраховуємо на те, що у найгіршій ситуації, близько 50 тисяч населення будуть мати можливість проживати там певний час. Це не буде комфортне проживання, як у готельному номері, але це буде місце, де можуть прожити, прохарчуватися, отримати необхідну медичну послугу, воду, тепло.

Тернополяни впевнені: місця масового перебування у разі надзвичайної ситуації - дуже потрібні.

Галина Куйдан, жителька Тернополя: