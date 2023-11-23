Збройні сили України будуть здійснювати переміщення зброї та військової техніки через державний кордон за процедурою, аналогічною тій, яка існує в Європейському союзі та країнах-членах НАТО. Цю ініціативу, яку умовно назвали "військовим митним безвізом" для Збройних сил України, підтримав уряд країни. Про це повідомлдяє прес-службу Міністерства оборони України.

Міністерство оборони України, Міністерство фінансів України та Державна митна служба представили ініціативу, яка передбачає використання документа "Форма 302" для декларування військової техніки та інших товарів підрозділів Збройних сил України та країн-членів НАТО та ЄС. Цей документ дозволить застосовувати спрощену процедуру для переміщення техніки на навчання та економити час.

"Форма 302" стане заміною митної декларації та сприятиме швидшим та ефективнішим переміщенням військової техніки ЗСУ за кордон для навчань. Заступник голови Міністерства оборони України Юрій Джигир підкреслив, що цей інструмент успішно застосовується в усіх державах Північноатлантичного альянсу.

І запрацює в Україні. Цей крок відображає нашу готовність до інтеграції в НАТО у всіх сферах.

У Міноборони додали, що постановою уряду було закріплено положення про обмін інформацією між Держмитслужбою та МОУ.

Нагадаємо, у середу, 22 листопада, Верховна Рада України прийняла рішення щодо підтримки Ради національної безпеки і оборони (РНБО) стосовно секторальних обмежувальних заходів, спрямованих на оборонно-промисловий сектор росії та білорусі, на період 50 років.