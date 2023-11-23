Сполучені Штати мають дані, що москва намагатиметься за холодів знову атакувати українські енергетичні обʼєкти. Ціль - підірвати й економіку, і бойовий дух. Тому Київ просить у США допомоги.

Якої саме - мій колега Дмитро Анопченко розпитав у топчиновника, який відповідає за енергетику і за допомогу Україні у Державному департаменті США.

Допомога Україні весь час великої війни тут в пріоритеті - запевняють у Держдепі США, де координують і санкційну політику проти росії, і спільно із Пентагоном поставки зброї та домовленості із виробниками.

Але зараз є новий аспект, який виходить на перший план. Енергетика.

"Ця зима в Україні може бути найскладнішою", - заявив на недавніх конгресових слуханнях Джеффрі Паєтт, заступник Держсекретаря, який опікується енергетикою, та людина, яку в Україні добре знають, адже він був послом США у Києві під час початку Революції Гідності.

За даними розвідки, які мають у Штатах, москва знову може обрати тактику точкових атак по енергетичних об'єктах, організовувати штучні блекаути.

І Київ просить союзників допомогти, аби цьому запобігти. Дати з одного боку більше засобів протиповітряної оборони, щоб прикрити небо над енергообʼєктами, з іншого - гроші й засоби, аби була можливість відновлювати мережі й підстанції - розповів мені дипломат.

Джеффрі Паєтт, заступник Державного секретаря США:

Дякую за це запитання, Дмитре, і скажу, що тут потрібні ці обидва напрямки. Ми безпосередньо задіяні у тому, щоб цієї зими підвищити вашу стійкість до загроз. путін намагався використати зиму як зброєю, зробити її інструментом аби зламати волю українського народу. Я знаю, що він зазнає невдачі. Ось чому ми маємо координаційну групу G7+ для мобілізації всіх ресурсів. Сполучені Штати вже надали Україні понад 520 мільйонів доларів допомоги енергетичному сектору. Ми знаємо, що у нас є ще 500 мільйонів доларів, і використовуємо ці ресурси для задоволення короткострокових потреб. Це і пошук нових трансформаторів, нових генераторних потужностей, щоб відновити те, що зруйнував путін. І зробити це у максимально тісній співпраці.

Було багато побоювань, а як на ці плани вплине затримка у Конгресі, де і досі не встигли затвердити "Український пакет", і за внутрішніми розмовами планують зробити це лише наприкінці грудня. Так, Пентагон має більше 4-х мільярдів доларів в запасі, поставки зброї не зупиняться. А от як щодо енергетики? Заступник Держсекретаря теж не бачить тут загрози.

Джеффрі Паєтт, заступник Державного секретаря США:

Тут три моменти. По-перше, американський народ з Україною. І я кажу це на основі моїх дискусій із Конгресом, моїх дискусій по всьому світу. Так, у нас відбуваються важливі дебати щодо бюджету, які мають розгорнутися прямо зараз. Білий дім і адміністрація дуже чітко тут налаштовані. І я справді пишався цим коли виступав перед Сенатом минулого тижня разом із моїм колегою Джимом О'Браєном, але також (і це важливо), із нашим партнером, заступницею адміністратора USAID Ерін Маккі. І те, що почув і від республіканців, і від демократів під час цієї дискусії - це відданість Україні та розуміння наших інтересів національної безпеки. А це успіх України. А також розуміння того, що в контексті цієї війни з росією енергетика є такою ж важливою частиною російського арсеналу, як і безпілотники, якими путін атакує українські міста. Тому нам потрібно рухатися вперед у цій сфері. Нас також надихає те, що ми бачимо від Європейського Союзу. Обсяг допомоги вашій енергетиці з боку Європи перевищив той, який надали Сполучені Штати. Тож наші європейські союзники роблять свій внесок.

Другий напрямок, чим намагається допомогти зараз офіс Джеффрі Паєтта (і тут Держдеп взаємодіє із Пенні Пріцкер - новою спецпредставницею по Україні) - це привезти в Україну великі західні енергетичні компанії. Які б знали - так, зараз треба допомогти. А із часом, коли почнеться післявоєнне відновлення, можна буде, знаючи країну, прийти вже із проєктами масштабної відбудови.

Джеффрі Паєтт, заступник Державного секретаря США:

Приватний сектор і приватні компанії відіграватимуть максимально важливу роль. Я якраз сьогодні обговорював це зі спеціальним представником президента з питань реконструкції України, колишнім міністром торгівлі Пенні Прітцкер. Моя команда робить усе можливе, щоб підтримати її, і допомогти закласти фундамент для відродження приватного сектору та інтересів приватного сектора. Є чимало американських енергетичних компаній, з якими я регулярно спілкуюсь щодо України, які прагнуть підтримати та прагнуть стати частиною будівництва у вас нової європейської енергетичної системи.

США допомагають Україні не тільки фінансово у відновленні енергетичної інфраструктури, але й у стримуванні москви, яка звикла використовувати енергетику як зброю. І головне, в чому адміністрації Байдена вдалося переконати партнерів - обмеження ціни російської нафти. Через що обмежені й гроші, завдяки яким кремль може фінансувати цю війну чи, наприклад, закупівлю дронів у Ірану.

Джеффрі Паєтт, заступник Державного секретаря США:

Ми робимо все можливе, щоб зменшити доходи росії від продажу енергоносіїв, які кремль використовує для продовження свого незаконного вторгнення та порушення суверенітету України. І це працює. Відзначу, лише минулого місяця, у жовтні, доходи росії від продажу нафти й газу знизилися на 4 мільярди доларів, ніж було торік. Ось ціна, яку путін і кремль платять за його невиправданий акт агресії та систематичне порушення міжнародного права, яке здійснює росія через війну.

Так, росія знаходить засоби ці обмеження обходити, чого варте тільки недавнє розслідування журналістів, які нарахували близько сотні танкерів, що нелегально перевозили російську нафту. Але завжди є можливості для протидії. Союзники із самого початку домовилися час від часу коригувати та посилювати обмеження. Днями, наприклад, Штати запровадили санкції проти перевізників, які допомагають москві заробляти на цю війну.

Джеффрі Паєтт, заступник Державного секретаря США: