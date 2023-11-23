Трагедія на Прикарпатті. Під час стрільб у шкільному гуртку загинув чотирнадцятирічний юнак. Хлопець помер від поранення з пневматичної гвинтівки. Як це сталося? Хто стріляв? І де в цей час був вчитель? Жанна Дутчак з'ясовувала.

Трагедія сталася в сільському ліцеї під час заняття із "Захисту України". Для учнів одинадцятого класу - це був останній за розкладом урок. Тож викладач об'єднав його із гуртковим позашкільним заняттям для учнів дев'ятих і десятих класів. Готував школярів до обласного змагання зі стрільби.

Алла Бойчук, начальник відділу ювенальної превенції ГУ НПУ в Івано-Франківській обл.:

На уроці були присутні близько 15 дітей. Відповідно розпочалося практичне заняття всупереч всім заходам безпеки, не передбачені умови для проведення такого уроку на коридорі загального користування. Без інструктажу розпочав практичні стрільби пневматичної зброї.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Саме в цьому коридорі й облаштував вчитель імпровізований тир. Мішені були розміщені на цих дверях, а ось тут перебували й самі учні. Стріляли троє по черзі, ще один учень заряджав і подавав пневматичну зброю.

Передаючи зброю черговому стрільцю, п'ятнадцятирічний школяр випадково натиснув на спусковий гачок.

Алла Бойчук, начальник відділу ювенальної превенції ГУ НПУ в Івано-Франківській обл.:

Загиблий мав стріляти наступний. Він тільки заряджав, розвертається до дитини, складає цю гвинтівку, і замість запобіжника, так пояснює дитина, вона натиснула на спусковий гачок. Це було близько двох метрів до потерпілого.

Металева куля потрапила школяру в груди зліва. Викликали швидку. Але хлопець помер до приїзду медиків. Йому було 14 років, він навчався в дев'ятому класі.

Поліцейські встановили, що пневматичну зброю для ліцею цьогоріч закупила ОТГ на прохання директора для проведення практичних занять зі стрільби.

Алла Бойчук, начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Івано-Франківській області:

Для цього закладу були закуплені 3 пневматичні гвинтівки, які не передбачають отримання спеціальних дозволів на придбання і не передбачають якихось спеціальних умов для зберігання. Однозначно стрільби не повинні відбуватися в коридорах загального користування.

Не мав права вчитель і доручати школяреві заряджати зброю, кажуть правоохоронці. Директор ліцею запевняє, що не знав про проведення занять зі стрільби в коридорі навчального закладу.

Василь Космірак, директор ліцею:

Стрільби не було дозволено, скажу так. - Вчитель у вас питав дозволу? - Він не питав. Нічого більше коментувати я не буду. - Чи є якесь приміщення обладнане для стрільб? - Ні.

Вчителеві - шістдесят. В школі працює понад 35 років. Колеги розповідають: чоловік доволі досвідчений у справі зброї. Адже щороку возив хлопців на стрільби на військово-польові збори.

Василь Космірак, директор ліцею:

Сказати, що він не обізнаний із технікою безпеки я не можу. Чому він це вчинив, чому він не повідомив нікого, я не можу сказати.

Проти вчителя правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею - неналежне виконання професійних обов'язків. Його затримали, і сьогодні суд мав обрати запобіжний захід. Але він потрапив у лікарню.

Василь Космірак, директор ліцею:

Вчора ввечері. Річ у тім, що в цього вчителя було 3 інфаркти, операція на серці. Тому абсолютно не дивує, що він потрапив у лікарню.

Розпочали службове розслідування і в профільному обласному департаменті. За результати, якого буде надано правову оцінку і діям директора. А ще в поліції створили робочі групи, які перевірять, в яких ще навчальних закладах області є така зброя, та хто і як нею користується. А от в Пасічнянській громаді через трагедію оголосили триденну жалобу.