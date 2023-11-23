Старий, зруйнований міст був збудований ще у 1957 році.

На Закарпатті відновили вантажний міст через річку Тересва, який обвалився влітку. Шляхопровід є важливою дорожньою артерією, що сполучає три області. І поки його ремонтували водіям доводилося робити обїзд у 30 кілометрів по вузькому бездоріжжю.

Сьогодні мостом відкрили рух. І одною з перших, хто ним проїхались - була наша Мар'яна Мартин.

Цей міст через річку Тересву на важливому шляху, що сполучає Закарпаття із сусідніми Івано-Франківською та Львівською областями. Майже пів року тому через обвал, його закрили. І шляховики почали зводити новий модульний міст. Нині вперше по ньому проїхав автомобіль.

Старий, зруйнований міст був збудований ще у 1957 році. За цей час жодного разу його не ремонтували. А водії постійно порушували обмежувальні знаки. У липні цього року була остання така поїздка. Переповнена піском вантажівка провалилася в річку. Слідом за нею у прірву полетів і легковик з 5-ма пасажирами. Дивом всі залишилися живі.

Щоб відновити старий міст потрібно щонайменше 600 мільйонів. Таких грошей під час війни витрачати не стали, тому вирішили звести модульний міст. Роботи розпочали на початку осені.

Василь Рурич - заступник начальника Служби автомобільних доріг у Закарпатській області:

Самі конструкції металеві, передані нам як гумдопомога з Англії, він з'єднаний на болтах.

Змонтували 7 металевих прогонових конструкцій, перильне огородження, дорожнє покриття та тротуарну частину. Також облаштували під'їзд до мосту з обох боків. Загальна довжина конструкції - 226 метрів. Технологія не проста. Шляховики кажуть, унікальна. Аби його зробити, навіть пройшли спеціальне навчання у Штатах.

Наталія Турчак - заступниця начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області:

Власне такого моста, як у мене за спиною, нема ніде в Україні. Це таке швидке мобільне рішення, яке запроваджене і яким користуються мостовики й різні військові частини у всьому світі. Щоб знати, як цей міст зібрати, експлуатувати, то треба мати відповідні знання.Наші партнери нас постійно супроводжували.

Поки міст ремонтували водіям, доводилося робити великий гак по вузькому бездоріжжю.

Юрій Берендя - голова Тячівської РДА:

Дуже велика проблема, бо обїзд 32 км, але погано інше, що обласна дорога в дуже запущеному стані.

Селяни навіть цілу схему добирання через міст налагодили. Хто на роботу, а хто, як Олена, щодня через зруйнований міст водить сина до школи у сусіднє село.

Олена - жителька села Бедевля:

Сюда їдемо, там просимо, щоб нас прийшли забрати, бо до школи звідти тоже далеко, потім знову назад.

Сергій - житель села Криве:

Раптом проломишся, яка там глибина, летіти далеко. Вже зробили міст новий, то будемо ходити по новому мосту.

Поки що міст тестують, чи немає просідань, перевіряють безпечність. І якщо він пройде всі випробування, за кілька днів ним дозволять проїзд. Після реконструкції основного мосту, модульну конструкцію демонтують. Але коли саме розпочнеться реконструкція, поки важко навіть і спрогнозувати.