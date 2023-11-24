24 листопада: прикмети за заборони дня [ Редагувати ]
24 листопада за новим стилем Православна церква вшановує пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської, яка є покровителькою шлюбу та сімейного життя. За старим стилем цього дня також вшановується преподобний Федір Студит.
У минулому 24 листопада вважався днем, коли вже всюди лежав сніг і водойми покривалися кіркою льоду. В цей день проводили перегони на санях, а молодь вивертала кожухи навиворіт, вірячи, що це призведе до щасливого шлюбу.
Перед народним святом господарі намагалися завершити всі роботи в господарстві, прибрати городи. За віруваннями, якщо все було завершено до 24 листопада, то наступний рік обіцяв бути дуже врожайним.
Що не можна робити 24 листопада
- Не варто сьогодні сумувати і сумувати, думати про погане. Також не потрібно готувати їжу в поганому настрої.
- Лінуватися 24 листопада - до фінансових проблем.
- Не варто сьогодні розповідати про свої плани, інакше вони не збудуться.
- Не можна позичати, дарувати і приймати в подарунок рушники, але можна дати за рушник кілька дрібних монет.
- Не можна залишати в будинку бруд і безлад, інакше накличете на себе неприємності.
- Не можна пити і їсти з посуду з тріщинами сьогодні.
- День не підходить для весілля. Такий шлюб, швидше за все, швидко розпадеться.
Прикмети погоди 24 листопада
- Якщо на горобині, калині і ожині залишилося багато ягід, то в наступному році ягоди добре вродять.
- Гуси вийшли на лід - до теплого Різдва.
- Якщо на нічному небі багато зірок, то в наступному році багато грибів вродить.
- Погода на Федора тепла - зима теж буде теплою.
- Якщо на вулиці дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.
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