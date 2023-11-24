24 листопада за новим стилем Православна церква вшановує пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської, яка є покровителькою шлюбу та сімейного життя. За старим стилем цього дня також вшановується преподобний Федір Студит.

У минулому 24 листопада вважався днем, коли вже всюди лежав сніг і водойми покривалися кіркою льоду. В цей день проводили перегони на санях, а молодь вивертала кожухи навиворіт, вірячи, що це призведе до щасливого шлюбу.

Перед народним святом господарі намагалися завершити всі роботи в господарстві, прибрати городи. За віруваннями, якщо все було завершено до 24 листопада, то наступний рік обіцяв бути дуже врожайним.

Що не можна робити 24 листопада

Не варто сьогодні сумувати і сумувати, думати про погане. Також не потрібно готувати їжу в поганому настрої.

Лінуватися 24 листопада - до фінансових проблем.

Не варто сьогодні розповідати про свої плани, інакше вони не збудуться.

Не можна позичати, дарувати і приймати в подарунок рушники, але можна дати за рушник кілька дрібних монет.

Не можна залишати в будинку бруд і безлад, інакше накличете на себе неприємності.

Не можна пити і їсти з посуду з тріщинами сьогодні.

День не підходить для весілля. Такий шлюб, швидше за все, швидко розпадеться.

Прикмети погоди 24 листопада

Якщо на горобині, калині і ожині залишилося багато ягід, то в наступному році ягоди добре вродять.

Гуси вийшли на лід - до теплого Різдва.

Якщо на нічному небі багато зірок, то в наступному році багато грибів вродить.

Погода на Федора тепла - зима теж буде теплою.

Якщо на вулиці дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.

Раніше ми писали про те, що чотири знаки зодіаку зустрінуть кохання у листопаді.