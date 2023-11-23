Переглядаючи старі фото, пані Любов розповідає, що разом з батьком, виховували його за простими правилами.

Лицар ордена Богдана Хмельницького, Народний Герой, Герой України - і це лише частина нагород комбата Ігоря Ляшенка. Всі вони - посмертно. Командир батальйону 24-ї механізованої бригади одним із перших зі своїми бійцями вирушив на схід України на початку війни росії проти України у 2014-му році.

Вони вибили окупантів із міста Ямпіль та захопили стратегічний міст неподалік від села Закітне. І цей бій став останнім для військового та його шістьох побратимів. Сніжана Сидорук розкаже більше.

Цей куточок у своїй хаті Любов Володимирівна зробила у пам'ять про сина. Тут і книги, і вірші, присвячені її Ігорю, його грамоти й нагороди. Більшість із них - посмертні.

Під кінець жовтня отримали нагороду. Вручав нам Зеленський, він спілкувався зі мною, дякував за сина.

Звання Героя України Ігорю Ляшенко присвоїли на десятий рік після його загибелі. Командир першого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади поліг в бою з росіянами ще у червні 2014.

Любов Семенчук, матір Героя України:

Нічого не забулося. Болить. Болить душа. Віддала б життя, щоб вернути. Дуже тяжко. Як казали, що роки пройдуть, що воно помаленьку забудеться - нічого не забувається. Це знаєте, як вчора було.

Це нині мама Ігоря знає усі обставини смерті сина. Деталі загибелі комбата відтворили у спогадах побратими у книзі "Ігор Ляшенко. Позивний "Беркут". За службу син ніколи нічого не розповідав батькам.

Бійці батальйону під командуванням Ляшенка 19 червня 2014 звільнили від терористів селище Ямпіль та захопили стратегічний для ворога міст неподалік села Закітне, де й потрапили у засідку. Того дня разом з комбатом життя за Україну віддали семеро військовослужбовців. Це були перші втрати 24-ої бригади. На місці їх загибелі у 2017 встановили пам'ятник полеглим воїнам. Мамі ж побратими Ігоря прислали останнє прижиттєве фото свого комбата.

Це вони саме їздили на завдання. Відбили, і оце вони приїхали, і так сфотографувались. А це наша остання фотографія. Це ми на весіллі, і це через три роки Ігор загине. - Ви маєте на увазі остання спільна фотографія? - Так, спільна фотографія.

Любов Семенчук, матір Героя України:

Перед тим, як Ігор загинув 18 числа, я сіла, взяла альбом дитини, почали передивлятися з Альоною, яке життя наше, як він школу ходив, як навчався. Всі фотографії почали передивлятися, як ніби відчули, шо його вже нема.

Її Ігорю назавжди 36. З них більш ніж половина - 20 років віддані армії України. Був миротворцем у Косово, майже увесь свій шлях офіцер пройшов із 24-ою бригадою. Ігор Ляшенко був першим з Шепетівки, хто загинув у російсько-українській війні. В останню путь комбата проводжали усім містом.

Ігор Ляшенко народився і виріс у Шепетівці. Посмертно став почесним громадянином рідного міста. А ще Яворова, де жив і служив. На честь Героя у цих містах перейменовані вулиці. На одній з них дотепер живуть батьки.

Переглядаючи старі фото, пані Любов розповідає, що разом з батьком, виховували його за простими правилами.

Любов Семенчук, матір Героя України:

Щоб був чесним і правдивим. Він змалечку був дисциплінована, така гарна дитинка. От і завжди вихований, і завжди спокійний, і шоб не попросила допомогти зробити, то завжди допомагав.

В рідній школі на річницю загибелі установили пам'ятну дошку

Лідія Банкова, директорка Шепетівської гімназії:

19 червня 2014 року, пам'ятаю, що це була середа, для нас прийшла дуже страшна звістка. Дуже болісно це сприйняли. І через рік ми вшанували його пам'ять і влаштували дошку пошани. Пам'ять - це головне. Вона - гірка, вона - дуже боляча, але вона - невмируща.

У шкільному музеї особливе місце присвячене загиблим за Україну випускникам. Їх - п'ятеро.

Любов Микитівна була класною керівницею Ігоря Ляшенка. Каже: Ігор ще з підліткових років мріяв стати військовим.

Любов Шагута, класна керівниця Ігоря Ляшенка:

Він був замітним таким хлопчиком, розумним був, дуже старанним. Він виріс мужнім патріотом своєї батьківщини, і звичайно, віддав своє життя за нас. Зараз вони - наші ангели-охоронці.

Тепер у цій школі навчаються двоє племінників Героя України. Їхній тато Ярослав Ляшенко теж військовий. Поки батько захищає Україну - внуки живуть у бабусі.

Костянтин Ляшенко, племінник Героя України:

Я пам'ятаю дядька, коли ще ми були малі, він завжди нас любив. Він був для нас прикладом. Він завжди був справедливим.

Андрій теж хоче бути, як батько і дядько - військовим.

Андрій Ляшенко, племінник Героя України:

Захищають від москалів, які нападають. Вони - завжди чесні, справедливі, мужні, сильні. Духом сильні. Дядько був для мене прикладом чесності, мужності й сили духу.

На Алеї пам'яті у центрі Шепетівки - світлини Героїв. Тут завжди живі квіти. Першим після портрета Героя Небесної сотні - син Любові Володимирівни. Фото, каже жінка, взяла з особової справи офіцера. Звання полковника Ігорю Ляшенку присвоїли - посмертно.

Ігор Ляшенко нагороджений двома президентами. Лицар ордену Богдана Хмельницького, Народний Герой, Герой України. Ці нагороди для матері гордість за сина і шана його подвигу.

Сьогодні Любов Володимирівна розповість Ігореві, що до неї вкотре приїжджали журналісти й розпитували про героїчного комбата. Найбільше що хоче мати, щоб її сина - пам'ятали.