До себе поки не кличемо, але захистимо.

Євросоюз підготував довгострокові безпекові зобов'язання для України - і готовий до їх обговорення. Відповідний проєкт представила Єврокомісія. За даними агенції "Блумберг", цей же список ляже в основу консультацій для іншої дискусії - між Києвом і країнами "Великої сімки".

З яких пунктів він складається і на що ми можемо розраховувати - розбиралася Анна Басова.

До себе поки не кличемо, але захистимо. Таким результатом завершився липневий саміт НАТО у Вільнюсі, де основною темою була саме Україна та наші шанси долучитися до Альянсу. Мовляв, приєднатися зараз заважає війна - тож поки вона триває, союзники нададуть окремі безпекові гарантії.

Джо Байден, президент США:

Стартує процес, за допомогою якого кожна з наших держав і будь-яка інша, яка захоче приєднатися, буде вести переговори про довгострокові двосторонні безпекові зобов'язання з Україною та перед Україною.

Якими вони будуть ці гарантії, тоді ніхто не уточнив. А нині вже відомо про те, як Україну захищатимуть європейські союзники. Проєкт довгострокових зобов'язань представила Єврокомісія.

Для безперебійних поставок Україні військової техніки потрібен ефективний, сталий і довгостроковий механізм, а ще мобілізація європейської оборонної промисловості. Бійців ЗСУ навчатимуть і готуватимуть до бою західні спеціалісти.

Співпрацю з українським оборонпромом посилять для зміцнення потенціалу та узгодження стандартів.

Також ЄС допоможе Україні в розмінуванні звільнених територій. На постійній основі спецслужби обмінюватимуться супутниковими знімками й розвідданими. А ще нам допоможуть дотримуватися інформаційної безпеки - йдеться про боротьбу з фейками, ІПСО та кіберзагрозами.

Ще одна стратегічна мета Києва - вступ до Євросоюзу. Щоб це сталося якнайшвидше, проєктом передбачена допомога у реалізації необхідних реформ. З-поміж яких, зокрема, посилення контролю за обігом вогнепальної зброї та боєприпасів. А щоб агресор не мав жодних козирів у руках, ЄС підтримує енергетичний курс країни.

Поставки зброї, про які йдеться у проєкті Єврокомісії, проводитимуть через Європейський фонд миру. З нього країни, що діляться озброєнням, отримуватимуть грошові компенсації. Обговорення тривають, адже члени блоку все ще не домовилися про умови. Загальний список гарантій розглянуть уже цього тижня спочатку на рівні послів ЄС. Лідери країн-членів говоритимуть на цю тему на грудневому саміті.