Ця справа - перший доказ, що росія готувала саботаж чи навіть теракт у Польщі, на території країни-члена НАТО.

У Польщі переходить до суду справа щодо російських шпигунів. Обвинувальний акт охоплює 16 осіб, яких звинувачують у роботі на розвідку рф. Цій шпигунські мережі загрожує до 10 років за ґратами.

Як до цієї справи причетна Україна - розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

У Польщі викрили найбільшу шпигунську мережу в сучасній історії країни. Пропрацювала вона всього кілька місяців з січня цього року. Загалом затримали 16 людей. Їх звинувачують у роботі на російську розвідку. Зараз вони під вартою чекають суду. Спецслужби рф завербували цих людей оголошеннями про найм у телеграм-каналах для біженців. Вони отримували завдання прямісінько від ФСБ, їх оплачували криптовалютою. На початку ці завдання виглядали доволі невинно. Йшлося про роздачу листівок із закликами проти НАТО та проти Байдена.

Далі було все більше російської пропаганди й робота ускладнилася. Завербованим наказали встановити камери та датчики руху на об'єктах критичної інфраструктури Польщі. Йшлося про летовища, залізницю та морські порти. Взагалі слідчі сподівалися довше спостерігати за цією шпигунською мережею, щоби виявити усіх причетних аж до російських кураторів. Але довелося швидко припинити діяльність, щоби уникнути жертв. Стало відомо про останню стадію підготовки диверсій та саботажу.

Бартош Велінський, польський політолог:

З росії ще з самого початку війни було дуже багато погроз. російські політики, їхнє телебачення закликало, що давно пора застосувати конкретні заходи проти аеропорту, який був таким важливим в постачанні західної зброї, щоби зупинити зусилля Заходу в допомозі Україні, тож саме такі дії - саботажу, тероризму і готувалися.

Тепер щодо національностей арештованих. У Варшаві узагальнюють фразою: "що всі вони іноземці з за східного кордону Польщі". Офіційно Варшава воліє не уточнювати, що серед 16 затриманих - і 12 українців. Усі вони - втікачі зі східних регіонів, віком близько 20 років. Спочатку вони навіть не підозрювали, на яку роботу погодилися. А потім вже було пізно. У польських спецслужбах підкреслюють, мотиви українців були не ідеологічні, а виключно фінансові. Для москви вербування українців було вигідним на кількох рівнях. У разі викриття чи арешту ФСБ не втрачало досвідчених оперативників, і могло заперечувати будь-який зв'язок зі шпигунською мережею. Натомість розпалювало ненависть до українців, які шукали прихистку від війни у Польщі. Також серед підозрюваних один росіянин. Це 20-річний професійний хокеїст, який грав за польський клуб. А ще - троє білорусів.

Томаш Вейські, польський журналіст-розслідувач:

У 2020 році в Польщу приїхало багато так званих біженців з Білорусі, відносно молодих людей, які почали своє життя в Польщі, отримали дозвіл на проживання або дозвіл на роботу, ці молоді люди стверджували, що вони втекли з Білорусі від режиму Лукашенка, бо сьогодні в Білорусі практично немає опозиції, її знищило КДБ, буквально, люди там гинуть безслідно, і разом із цими нібито дисидентами, Польщу заповнила білоруська агентура.

Ця справа - перший доказ, що росія готувала саботаж чи навіть теракт у Польщі, на території країни-члена НАТО. Удар був націлений не стільки проти самої Польщі, а проти України. Бо шпигуни мали завдання встановлювати вебкамери та датчики на маршрутах руху західної техніки та зброї. Їх знаходили на деревах, в кущах, на рейках. Починаючи з аеропорту, куди прибувала військова та гуманітарна допомога. Далі - на залізниці, в морських портах, а також агенти мали встановити GPS-мітки на транспортні конвої.

За два місяці операцій шпигунської мережі - з москви прийшов наказ готувати диверсію - спустити з рейок потяг зі зброєю. А далі в розробці були підпали та навіть вбивства. Насамперед країна-агресорка хотіла зірвати головний маршрут доправлення військової допомоги до України. За весь час війни їй жодного разу не вдалося вдарити по конвою із західним обладнанням. І в спецслужбах Польщі кажуть, що розвідка рф продовжує працювати в країні й виправляти попередні помилки.