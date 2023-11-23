Повітряний щит для захисту українських енергооб'єктів. Це одна з головних тем чергової вже 17 зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Цього разу консультації відбувалися "онлайн".

Про що домовилися керівники оборонних відомств з понад 50 країн світу? Далі в нашому наступному матеріалі.

На зв'язку міністри оборони з понад п'ятдесяти країн світу. Вже традиційна, щомісячна зустріч контактної групи з питань оборони України цього разу проходила у відеоформаті. Вступне слово, як завжди, взяв головуючий - міністр оборони США Ллойд Остін.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Чергове засідання цієї групи - нагадування світу про нашу спільну готовність підтримувати Україну сьогодні й в майбутньому, на довгому шляху.

По черзі в онлайн-форматі, на американській базі "Рамштайн" в Німеччині та в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі - учасники групи зустрічаються від початку повномасштабної війни в Україні. Ця зустріч стала вже сімнадцятою. У фокусі - підготовка до зими в умовах війни. А саме посилення протиповітряної оборони українських міст і надання Збройним силам боєприпасів та артилерії.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Україна стоїть на порозі другої зими в умовах війни. Тому я закликаю членів контактної групи надати Києву потужності ППО для захисту українців. За кілька днів до мого візиту в Україну, путінські війська розпочали нову серію ракетних атак по Києву та іншим частинам країни. Щоб пошкодити українську енергосистему.

У підсумку - Україна отримала нові пакети військової допомоги. В них - снаряди, ракети, дрони та потужності для ППО. А головним результатом 17 "Рамштайну" стало створення коаліції розвитку протиповітряної оборони. До неї увійшли 20 країн. Лідери - європейські важковаговики.

Володимир Зеленський, Президент України:

Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. Я дякую за таке лідерство. Дякую й кожній країні, яка бере участь у цих зусиллях, у тому, що дає можливість нашим містам і селам бути більш захищеними від російських ударів. Поки не все можна розповідати публічно, але український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця.

Цікаво, що напередодні засідання Україну особисто відвідали двоє постійних учасників контактної групи. А саме міністри оборони США та Німеччини. У понеділок - з візитом в Києві був Ллойд Остін, а вже наступного дня - Борис Пісторіус. Обидва запевнили в підтримці й оголосили про нові пакети військової допомоги.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Я оголошую про надання 100 мільйонів доларів допомоги. Цей пакет забезпечить додаткові артилерійські боєприпаси, перехоплювачі для протиповітряної оборони, а також протитанкову зброю. Отже, наша підтримка продовжується.

Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини:

Я радий оголосити про новий пакет допомоги саме під час мого візиту до України. В нього входять ще чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і протитанкові міни. Загальна сума - 1,3 мільярда євро. Це вже п'ятий пакет допомоги від Німеччини з минулої зими і я впевнений, що він допоможе вам у боротьбі з російською агресією.

Цього замало - вважають німецькі депутати. Представники партій, що входять до урядової коаліції, закликають міністра оборони вплинути на канцлера. І переконати його нарешті ухвалити рішення про передачу Україні далекобійних крилатих ракет "Таурус". Цей вид озброєння Україна просить у Німеччини вже щонайменше пів року.