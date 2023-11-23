Конотопська відьма! У Києві стартували зйомки повнометражного фільму за мотивами повісті Григорія Квітки-Основ'яненка. Автори обіцяють: легенди та перекази на екрані набудуть нових сенсів. Стрічку планують показати на великих екранах наступного року, але просто зараз ви маєте унікальну можливість побачити її перші кадри.

На самому початку знімального процесу - замість традиційного для кіношників розбивання тарілки об штатив - містичний ритуал: ляльок російських окупантів творча група рясно вкриває голками.

Ярослав Войцешик - сценарист:

Цей фільм я сподіваюсь в ролі нашої зброї на інформаційному фронті так само наблизить нашу перемогу, побажайте нам успіху, і разом з нами до перемог.

На створення сценарію майбутнього фільму Ярослава Войцешика надихнув образ відьми, яка є головною героїнею однойменної повісті Григорія Квітки-Основ'яненка. Втім вийшла історія - далека від класичного твору.

Ярослав Войцешик - сценарист фільму "Конотопська відьма":

Часто питають, чи екранізація ця є класичною? Ні! Це не екранізація, але на це мене надихнули реальні події на початку вторгнення, Конотоп був в окупації, і там був такий епізод, скажемо так, де сталася така подія, коли якась жінка одному з окупантів на БТР сказала, що ти не знаєш, куди ти приїхав.

Втім певна схожість із повістю все ж таки є. У центрі сюжету - відьма з Конотопу. Закохавшись у хлопця, вона позбувається магічних сил. Але після того, як російські солдати жорстоко вбивають її коханого, жінка вирішає помститися і повертає собі свої надздібності.

Тетяна Малкова - головна героїня фільму "Конотопська відьма":

Це дуже така містична трошки історія, тому що я сама багато років цікавлюся ізотерикою, цікавлюся різними практиками, і цей сценарій прийшов до мене випадково. До мене подзвонив Ярик. Коли він почав розказувати про що цей фільм, то моє тіло стало дибки просто.

Перший знімальний день містичного горору "Конотопська відьма" проходить у лісі.

За планами авторів фільму, на великі екрани художній фільм "Конотопська відьма" вийде наступного року. Автори кажуть: створюють фільм, що поєднає в собі риси кількох жанрів: драми, фентезі, фільму жахів. Це буде історія-уособлення спротиву українського народу російським окупантам.