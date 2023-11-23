Модульне житло стало порятунком для тих, чиї будинки зруйнував чи значно пошкодив ворог. Як виглядають модульні домівки, які зручності там є, наскільки тимчасове таке житло - на відкритті модульного містечка на Київщині побував мій колега Юрій Куций.

Ганна Бондар, жителька Ірпеня:

Тут хлопці були знайомі, в ТрО стояли, обороняли наш Ірпінь, подзвонили чоловікові сказали, що десь в кінці березня згоріло житло повністю.

Ганна пригадує, як дізналася про те, що російські окупанти знищили будинок, у якому мешкала її родина. Розповідає: не могла повірити, допоки на власні очі не побачила фото та відео руйнувань.

Ганна Бондар, жителька Ірпеня:

Плакала. Виросла з дитинства, і дітки - тоже. Жалко, бо вкладали туди всю душу, кошти й батьки мої там, і бабуся, дідусь.

Чоловіка Ганни, після такої звістки, переповнила лють і бажання помсти, тож пішов воювати з ворогом, як доброволець. Ганна ж залишилася з двома синами. Після повернення в рідне місто було нелегко.

Ганна Бондар, жителька Ірпеня:

Тяжко, тягнули, як могли, бо іншого вибору немає. Винаймали квартиру, жили на квартирі.

Сьогодні Ганна разом з іншими, хто потребує допомоги, отримує ключі від новенької квартири в другій черзі модульного містечка "Ластівка" в Ірпені. Він розрахований на 640 мешканців або 160 родин.

Андрій Кравчук, перший заступник Ірпінського міського голови:

Будинки квартирного типу, у нас модульне містечко в "Дубках" іншого типу, там коридорного тупу, він більше, як гуртожиток. Тут в кожного своя окрема квартира.

Модулі, з яких складаються будинки, надали польські партнери, а от облаштування території та підключення містечка до комунікацій відбувалося коштом бюджету Ірпінської громади.

Андрій Кравчук, перший заступник Ірпінського міського голови:

Ірпінська міська влада на себе візьме всі видатки по комунальних платежах, також вони тут будуть забезпечені генераторами, які будуть тут встановлені на 800 кіловатів.

Щоправда, це лише тимчасове помешкання. Договір на проживання укладають на рік із можливістю продовження. Утім, пролонгують не всім.

Андрій Кравчук, перший заступник Ірпінського міського голови:

Якщо не будуть порушувати правила проживання, якщо ми будемо бачити, що потребують таку допомогу, тому що бувають такі випадки, ми бачимо по модульному містечку "Дубки", що люди отримують ключі, але не проживають там. Органи соціального захисту нашої Ірпінської міської ради регулярно проводять рейди.

Ключі новим мешканцям модульного житла вручив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко, начальник Київської ОВА:

Сьогодні ми запускаємо-відкриваємо нове модульне містечко, але у нас робота продовжується, тому що після деокупації встановлено більш як 28 тисяч зруйнованої та пошкодженої інфраструктури в Київській області. Загалом більша частина - це 24 тисячі, на жаль, житло. Ми на сьогодні вже відновили 13 тисяч об'єктів. Наша мета, ціль і мрія - це відновити все зруйноване житло.

Нині у планах місцевої влади до весни завершити будівництво третьої черги модульного містечка "Ластівка", загалом ідеться про помешкання для 80 родин.