Зима прийшла: чи готові українці до холодів [ Редагувати ]
Другий день поспіль в українській енергосистемі фіксують дефіцит електроенергії. В "Укренерго" пояснюють це тим, що українці почали більше використовувати електроприлади через похолодання. Навантаження зросло і кілька блоків зупинилися.
Для покриття дефіциту Україна запросила аварійну допомогу у сусідніх країн. При цьому в Міненерго запевняють: планових відключень світла нині не передбачається.
Зима потроху міцнішає. У пів України вже засніжило. Стовпчики термометрів перетнули позначки за мінус.
Чи готові українці до приходу холодів і як зустріли перший сніг у Києві? Юрій Куций розкаже далі.
Зима прийшла. В пів України - засніжило. Дочекалися на перший сніг й кияни.
- Відчуття дитинства... - Хоч якась радість, знаєте, в цьому всьому. - Знаєте, ця осінь трішки надоїла, коли болото, туман, холодно. Хочеться чогось такого білого, неймовірного, святкового. - Діти радіють.
Та от кур'єр Богдан не розділяє такі позитивні емоції, адже замовлень стало більше, а його електровелосипед від низьких температур їздить гірше. А й відповідно - працювати важче.
У рази так три-чотири. Дороги, пробки, і так далі. ДТП, аварії й все що завгодно.
Обличчя комунальників від щастя теж не світяться. Для них перший сніг - щорічне випробування.
Василь, комунальник:
- Чи багато у вас роботи зараз? - Звичайно, хватає! Перший сніг!
Василь розповідає: були готові. Як тільки засніжило в столиці - одразу взялися до роботи.
Василь, комунальник:
- А багато людей сьогодні вивели на роботу? - Машинна техніка вся. І прибирають всі.
За офіційними даними, на вулицях міста працює 297 одиниць техніки "Київавтодору". Тротуари й зупинки розчищають від снігу близько трьохста працівників комунальних служб столиці.
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