Незважаючи на розчищені дороги, в столиці вчора трапилося 46 ДТП.

Другий день поспіль в українській енергосистемі фіксують дефіцит електроенергії. В "Укренерго" пояснюють це тим, що українці почали більше використовувати електроприлади через похолодання. Навантаження зросло і кілька блоків зупинилися.

Для покриття дефіциту Україна запросила аварійну допомогу у сусідніх країн. При цьому в Міненерго запевняють: планових відключень світла нині не передбачається.

Зима потроху міцнішає. У пів України вже засніжило. Стовпчики термометрів перетнули позначки за мінус.

Чи готові українці до приходу холодів і як зустріли перший сніг у Києві? Юрій Куций розкаже далі.

Зима прийшла. В пів України - засніжило. Дочекалися на перший сніг й кияни.

- Відчуття дитинства... - Хоч якась радість, знаєте, в цьому всьому. - Знаєте, ця осінь трішки надоїла, коли болото, туман, холодно. Хочеться чогось такого білого, неймовірного, святкового. - Діти радіють.

Та от кур'єр Богдан не розділяє такі позитивні емоції, адже замовлень стало більше, а його електровелосипед від низьких температур їздить гірше. А й відповідно - працювати важче.

У рази так три-чотири. Дороги, пробки, і так далі. ДТП, аварії й все що завгодно.

Обличчя комунальників від щастя теж не світяться. Для них перший сніг - щорічне випробування.

Василь, комунальник:

- Чи багато у вас роботи зараз? - Звичайно, хватає! Перший сніг!

Василь розповідає: були готові. Як тільки засніжило в столиці - одразу взялися до роботи.

Василь, комунальник:

- А багато людей сьогодні вивели на роботу? - Машинна техніка вся. І прибирають всі.

За офіційними даними, на вулицях міста працює 297 одиниць техніки "Київавтодору". Тротуари й зупинки розчищають від снігу близько трьохста працівників комунальних служб столиці.

Незважаючи на розчищені дороги, в столиці вчора трапилося 46 ДТП. Київська патрульна поліція повідомляє, що в цих ДТП травмувалося дві людини й одна загинула. Тому правоохоронці вчергове наголошують, що вкрай важливо вчасно замінювати шини відповідно до сезону.