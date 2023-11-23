Українські бійці і регулярно проходять підготовку на спеціальних тренувальних базах. Зокрема, і за кордоном. Там інструктори намагаються максимально наблизити умови під час занять до бойових і діляться своїм досвідом та пояснюють методики дій армій блоку НАТО.

Чого саме навчають іноземці наших воїнів та які масштаби вишколів? Розкаже Анатолій Журавльов.

Ось так наших захисників тренують на території України.

Позивний "Сокіл", військовослужбовець Збройних сил України:

Фізична підготовка, технічна підготовка, тактична підготовка, медицина. Це все повинно бути. Особливо в спецпідрозділах. Але саме важливе в підготовці - це психологічна підготовка.

В умовах великої війни в українських бійців з'явилося ще більше можливостей регулярно відточувати свою майстерність і за кордоном.

На цих кадрах українські військові проходять вишкіл у Франції під наглядом закордонних інструкторів, що брали участь у бойових діях у Малі та Афганістані.

За сценарієм тренувань, українським піхотинцям потрібно вести окопні бої, звільняти умовно окупований населений пункт.

Ремі, інструктор з Франції:

Зараз ми намагаємося зупинити ворожий контрнаступ, і нам доведеться змінити тактику, щоб відвоювати втрачене. Отже, ми на площі в центрі села, і ворог уже на підступах. Тепер тактичному лідеру треба перегрупувати сили, витіснити ворога з села та повернути захоплену територію.

Програма навчання українців у Франції триває рік - протягом цього часу французи планують підготувати загалом близько семи тисяч бійців.

Евен, керівник французського загону оперативного військового партнерства:

Роль Франції в цих навчальних програмах полягає в тому, щоб навчити бійців використовувати зброю та військове обладнання. Але це не все! Головна мета - поширення нашої західної доктрини.

У Генштабі ЗСУ зазначають: українські бійці проходять підготовку загалом у понад 30 державах-партнерках. Навчання триває одразу за кількома напрямками.

Олексій Таран, начальник Головного управління доктрини та підготовки Генерального штабу ЗСУ:

Базова загальновійськова підготовка новонабраних рекрутів, тобто людей з цивільного життя, з яких у відносно короткий строк потрібно зробити повноцінних стрільців піхотних підрозділів. Колективна підготовка підрозділів різних рівнів, штабів для ефективного управління, для ведення наступу та штурмових дій. Підготовка сучасних командирів-лідерів, особливо молодшої ланки - командирів відділень, взводів, рот, а також інструкторів.

Ще один пріоритет - фахова підготовка воїнів для роботи на військовій техніці іноземних зразків. Адже Україна отримала чимало закордонних танків, БТРів, БМП, артилерійських установок, РСЗВ та комплексів ППО.

На полігонах Німеччини українські воїни активно опановують навички роботи з танками "Леопард" та "Абрамс".

А це Велика Британія. Українські воїни навчаються керувати самохідними артустановками САУ AS90.

Закордонні інструктори високо оцінюють завзятість наших захисників і швидкість, з якою вони опановують нові навички.

Евен, керівник французського загону оперативного військового партнерства:

Прагнуть здобувати нові знання, розвиватися, відточувати майстерність знову і знову. Це справжнє задоволення працювати з курсантами, що є такими вмотивованими до саморозвитку.

Втім нерідко й українці дають іноземним колегам настанови - це дозволяє удосконалити тренувальні програми. Адже методи армій НАТО передбачають перевагу у повітрі, для України - це поки що лише мета.

Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ:

Уже деякі пілоти, зокрема, в Данії проходять підготовку в повітрі з інструкторами саме на літаку F-16. Кожен тиждень це число українських пілотів, які вже торкаються, скажемо так, важелів управління F-16, і роблять ті завдання, які ставить інструктор, може збільшуватися Наступний етап - це самостійні польоти й польоти на бойове застосування. І в Великій Британії - це не лише пілоти, а й інші фахівці - наземний персонал.

Загалом інтенсивну підготовку в іноземних навчально-тренувальних центрах завершили вже понад 100 тисяч українських бійців, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Олексій Таран, начальник Головного управління доктрини та підготовки Генерального штабу ЗСУ:

В поточному році більше ніж вдвічі збільшено обсяги фахової підготовки спеціалістів дефіцитних спеціальностей. Більш ніж вдвічі збільшено різноманітність техніки, на яку ми з вашою допомогою підготували екіпажі до застосування. Вдесятеро збільшили обсяги підготовки сержантів в ланці відділення-взвод. Загальна кількість за рік досягла дві з половиною тисячі сержантів. Ми систематично переглядаємо навчальні плани з кожного з пріоритетів з урахуванням аналізу досвіду бойових дій підрозділів на війні.

У Генштабі планують лише поглиблювати співпрацю з країнами-партнерами у питаннях підвищення кваліфікації українських бійців та обміну досвідом.

Олександр Кириленко, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ: