Табір для військових та членів їхніх родин організували на Черкащині. Це спільний пілотний проєкт Міноборони з Міністерством соцполітики. В лагері сім'ї військових відновлюють душевне здоров'я. Проходять тренінги, спілкуються з психологами й вчаться наново розуміти один одного.

Вони не в окопах, а у затишній кімнаті табору. Разом зібралося понад 10 сімей військовослужбовців. Вони не говорять про службу чи бойовий досвід, а відновлюють душевну рівновагу поряд із рідними.

Олександр і Тетяна, учасники табору відновлення:

Люди якось більше можуть посміхнутись днів через два-три. Хоч і не перший день разом, але відношення одне до одного зблизило нас ще більше, ніж було.

Протягом тижня військові та їхні близькі брали участь у тренінгах, групових та індивідуальних заняттях із психологами й багато спілкувались. Програма розрахована так, щоб родина відпочила та наповнилася позитивними емоціями.

Тетяна, військовий психолог:

Родина - це ресурс в першу чергу, це те, шо цінує кожен з нас, а для військового, який довгий час перебуває в зоні бойових дій і довго не бачить родину. Кожен із них хоче почуватись в комфорті, теплі й розумінні.

До кожного з учасників табору - особливий підхід.

Позивний "Ладан", реабілітолог:

Треба їх відчувати, з деякими треба просто мовчати, бо він хоче помовчати, а з деякими треба поговорити, комусь не вистачає особистого простору, бо на нього давлять, що ти, як ти, ми ж підтримуємо, та знаю я, просто дайте мені побути з собою, а комусь навпаки треба поговорити

Головне завдання табору - відновлення ментального здоров'я військових і членів їх сімей.

Михайло Вахтомін, керуючий бази табору відновлення:

Військова агресія в нас розділяє сім'ї, дружини не розуміють чоловіків, чоловіки не розуміють дружин, бо різні контексти й різні реалії життя, тому ми ставимо завдання їх обєднати, спільно провести час, допомогти з супроводом психологів, як цивільних, так і військових, щоб було це воз'єднання.

Програму табору удосконалюватимуть, і до Нового року планують прийняти ще дві зміни родин військових.