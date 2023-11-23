Хуберт допомагає Україні з часів Євромайдану та війни 2014 р., а з початку повномасштабного вторгнення художник прагне зібрати гроші захисникам України.

Він пише ікони на дошках з-під ящиків від боєприпасів. Роботи виставляє в Європі, продає на аукціонах й на зібрані кошти закуповує гуманітарну допомогу для українських військових. Унікальні ікони Хуберта Кампа - волонтера із Польщі - бачив Євген Соломін.

Хочу показати вам, які тут велися безпощадні бої. Тут немає цілої жодного будинку, все знищено за час окупації.

Хуберт Кампа - волонтер із Польщі. Показує, що лишили по собі москалі в одному із визволених українських сіл Півдня України. Каже: до війни тут жило близько тисячі людей. Нині не лишилося нікого.

Попрошу помолитися за тими, хто тут загинув.

В окопах, з яких щойно вибили росіян - купа намародериного майна. Традиційний унітаз, вікно, манекен та шахова дошка.

- В шахи грали? Вони таки інтелігентні?! - Намагалися бути інтелігентними. Думаю, вони просто сиділи на тих шахах.

Хуберт допомагає Україні з часів Євромайдану та війни 2014 р., а з початку повномасштабного вторгнення художник прагне зібрати гроші захисникам України.

Це перша ікона, яку зробив Хуберт в Україні. Каже був вражений, коли в одному зі спалених на Донеччині росіянами храмі побачив вцілілу Біблію з відбитками пальців. Виявилося, що Святе письмо тримав український солдат, який сам згорів у вогні, але Біблію не відпустив. Частина вцілілого видання тепер на цій іконі.

Хуберт Кампа, іконописець з Польщі:

Для військових ікони дуже важливі. Потім я робив маленькі ікони, щоб вони вкладались в карман. І є такий випадок, коли ікона втримала кулю і не вбило солдата. Дерево дуже добре втримало кулю.

Хуберт для ікон використовує дерев'яні ящики, які залишаються від зброї. На дошки іконописець поміщає святий лик Ісуса чи Марії. Ця ікона виконана у стилі військового пікселя. І колір, і візерунок - все як однострій українських захисників.

Хуберт Кампа, іконописець з Польщі:

Ця ікона зроблена на основі тої побаченої нами всіма екзекуції над українським солдатом, коли його розстріляли після слів "Слава Україні!" Тут, бачите, чорне - це земля, а піксель - символічно. Душа, яка прямує до Діви Марії. Вона наче його забирає до себе. Це моє таке вираження пошани до Героя.

Кожна роботу Хуберта - унікальна, і сюжетна лінія жодного разу не повторюється. Показує ту, що його вражає і надихає. На ній Христос в гробниці у склепі. Але всі знають, що далі буде воскресіння. Так буде і з Україною, переконаний митець.

Хуберт Кампа, іконописець з Польщі:

Ніхто не може знищити дух. Це Христос у гробі Господньому. Христос чекає на Воскресіння з мертвих. А тут ми маємо український прапор. Тож і Україна Воскресне.

За час війни іконописець виготовив близько сотні ікон. З України везе дерев'яні ящики з-під зброї та емоції. Вдома малює та організовує виставки ікон в Італії, Німеччині, Польщі та інших європейських країнах. Там продає ікони з війни, а на виручені кошти купує все необхідне для українських бійців та сам усе везе на фронт.

Хуберт Кампа, волонтер, іконописець з Польщі:

Я їду або безпосередньо в бригади, зокрема, 128 закарпатську, або ближче до фронту. Мені там не страшно. Я можу надати першу медичну допомогти. Тому мені не страшно. Мені важливо поспілкуватися з українськими воїнами. Для них важливо бачити, що хтось приїжджає з Польщі, аби їх підтримати.

Хуберт уже зібрав і передав на підтримку наших бійців понад 600 тисяч злотих.