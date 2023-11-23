Документалісти провели з одними й тими ж хлопцями на позиції "Зеніт" під ДАПом всю ротацію.

Жива хроніка війни. Українські документалісти презентували стрічку "Сьома рота". Режисер Вадим Єрмоленко та оператор - наразі вже військовий - Сергій Тахмазов показали життя підрозділу на фронті під Донецьким аеропортом у 2017 році.

Автори фільму майже рік жили разом з військовими й фільмували все, що ті робили. Руслан Смєщук - продовжить.

Богдан Гарнага, герой фільму:

Війна закінчиться, пройде 10, 20 років. Треба висвітлювати, щоб не було такого, що пройде 10-20 років, і показувати нічого - тільки розказувати.

Будинок Кіно. Це Богдан Гарнага - один із головних героїв документального фільму "Сьома рота". У фільмі він ще молодий старший лейтенант, а зараз досвідчений фронтовик-підполковник. Цей фільм автори Вадим Єрмоленко та Сергій Тахмазов відзняли більше ніж п'ять років тому. Коли війна стала позиційна, то про неї почали забувати поза фронтом, а на "нулі" гинули українські військові. Сергій Тахмазов на презентації не був, він зараз у війську.

Сергій Тахмазов, автор:

Деякі речі, які вони розповідали нам, вони б не розповідали ані друзям, ані командирам. Треба було, щоб хтось їх вислухав. З деякими переривами ми провели там час з лютого і до виведення бригади до жовтня місяця. Сподіваюсь, кіно вийшло чесним.

Документалісти провели з одними й тими ж хлопцями на позиції "Зеніт" під ДАПом всю ротацію. Були у найважчі моменти, тоді коли ще війна на сході для багатьох громадян була далекою

Вадим Єрмоленко, режисер:

Цей фільм знімався 9 місяців в окопах, ми весь 2017 рік сиділи в тих окопах. Ми приїздили зі зйомок, і нам казали: не надо про війну, ми так устали від війни, не говори нам про фронт. У 2017 році. А ці люди стояли й закривали нас тоді, не давали цій прірві прорватися.

На цьому показі немає випадкових глядачів. Олександр Клименко - фотовоєнкор "Голосу України". На показаних позиціях сам працював, героїв знає особисто. Каже це важлива робота.

Олександр Клименко, воєнкор видання "Голос України":

Незадокументована історія - незадовільна історія. Бо як показує практика, якщо воно одразу не знято, не задокументовано, то воно або забудеться, або фальсифікується.

А Олена прийшла із сином Платоном.

Олена, глядачка:

Наш тато на війні, Богдан як раз був його комбатом, ми живемо в такому часі, що діти повинні це знати, якщо там будуть якісь сцени, я думаю вони й так таке бачать в інтернеті.

Потім півтори години сеансу. По закінченню запитую про враження.

Побачила знайомих, от мій чоловік якраз зараз із "Лунтіком" з фільму живуть в бліндажі.

Олександр Клименко, военкор видання "Голос України:

Складає враження, як воно все було насправді у 2017 році.

Авторська група сподівається що в них вийшло показати сутність людей, які надалі стали кістяком армії, захищали Київ та Схід. Декого з героїв вже нема серед живих, а інші продовжують воювати.

Вадим Єрмоленко, режисер: