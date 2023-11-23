Остання надія. У прифронтовому Торецьку на Донеччині залишаються ще доволі багато людей. Переважно це самотні літні люди, які постійно відмовляються від евакуації. Під час чергової евакуації поліцейські вивезли із зони обстрілів двох самотніх пенсіонерок. Адже жити у постійному пеклі неможливо, розповіли жінки. Чому тоді інші не полишають зруйноване місто і ладні виживати під постійними бомбардуваннями? Далі.

Розбомблений Торецьк. Евакуаційний рейс сюди може бути останнім, кажуть поліцейські.

Розстріляними дорогами міста поліцейські пробираються до будинків, де ще мешкають люди. Здебільшого, це літні або ті, хто через важку хворобу не має змоги виїхати самостійно.

До цієї літньої хворої жінки правоохоронці приїжджали регулярно - допомогти з медикаментами, нагодувати та протопити будинок. Сьогодні ж через збільшення обстрілів з боку окупантів приймають рішення евакуювати жінку.

Медичними носилками до швидкої, і далі евакуація у безпечне місце. Втім дехто, попри вмовляння поліцейських залишається у небезпечному місті без світла, води й опалення.

- Виїхали всі. - І що сказали, що вас залишать одну? - Так, а я сказала, що я не поїду, бо мені тут клімат підходить. - Та який же клімат, якщо тут бомби літають? - Нічого, нічого. Я нікуди звідси не поїду.

Не збиралася виїжджати й пані Лідія. Жінка каже, живе в цьому будинку з 57-го року. Все для неї тут стало рідним. Зі сльозами на очах жінка прощається з сусідами.

І вже в машині пані Лідія рада, що виїжджає у безпечне місце.